Nos Estados Unidos, os jornalistas não estão autorizados a colocar perguntas ao Presidente Joe Biden sem as ter antes enviado à Casa Branca. Esta redige então as respostas que o Presidente lê com convicção. Este dispositivo, que lembra os de regimes autoritários, visa esconder o debilitado estado mental do Presidente (79 anos).

Circulam fotografias que mostram essas folhas de respostas.

Toda a vez que o Presidente respondeu a uma pergunta inesperada, disse coisas à toa. Por exemplo, durante a sua campanha eleitoral, anunciou com insistência a vinda do seu filho Beau que estava morto há seis anos. Ou, ainda, em Janeiro de 2021, após uma pergunta imprevista sobre a inflação elevada, descreveu-a como um « grande trunfo » antes de injuriar (xingar-br) o jornalista e de o tratar de «filho da puta».