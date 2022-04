Der Direktor des tschechischen Nachrichtendienstes (BIZ), Oberst Michal Koudelka, gab eine Pressekonferenz, um vor den neuen Operationen der russischen Geheimdienste zu warnen.

Oberst Kudelka bemerkte, dass die Ausweisung russischer Diplomaten und das Reiseverbot russischer Geschäftsleute die russischen Geheimdienste ihres Personals berauben, und sieht daher mögliche russische Desinformationskampagnen in der Tschechischen Republik und allgemein im Westen vor.

Er beschrieb auch die 250.000 ukrainischen Flüchtlinge in seinem Land als störungsfrei, obwohl berichtet wurde, dass viele von ihnen an Lagern und Zeremonien der Bandera-Anhänger teilgenommen hatten. Schließlich deutete er an, dass unter ihnen russische Spione eingeschleust gewesen sein konnten.

Oberst Koudelka [1], der dem MI6 und der CIA nahe steht, hatte versucht, den tschechischen Präsidenten Miloš Zeman zu stürzen, indem er ihn in einen Fall verwickelte, in dem er als russischer Agent aufgetreten wäre. Dann hatte er rückwirkend den Kreml beschuldigt, die beiden Explosionen im Waffendepot von Vrbetice im Jahr 2014 mit den gleichen Agenten organisiert zu haben, die 2018 die Skripals in London vergiftet hatten.