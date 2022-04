بخشی از سازمانی است که توسط هانتر بایدن و پسر جان کریThe National Pulse

کریستفر کری ، تاسیس شده است و نقش مهمی در برنامه های تحقیقات بیولوژیک پنتاگون در اوکراین دارد .

کشور روسیه نشان داده که این برنامه تا چه حد گسترده بوده و توانسته پانزده لابراتوار اوکراینی سلاح های بیولوژیک را توقیف کند ، این لابراتوار ها مخالف کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک می باشند .

در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ ، در نیویورک پست خبری منتشر شد که در آن نشان می داد اف بی آی کامپیوتر هانتر بایدن را به دست آورده که در آن گزارشی از فعالیت های غیر قانونی هانتر بایدن در اوکراین و چین را آشکار می سازد . تمام آژانس های اطلاعاتی ایالات متحده گزارش دادند که این خبر از سوی روسیه نوشته شده است . اما در ۱۶ ماه مارس نیویورک تایمز اعلام کرد که این کامپیوتر [1] به هانتر بایدن تعلق دارد. بسیاری از جناح های جمهوری خواه خواهان برخورداری از اطلاعات بیشتری دز این زمینه می باشند .

هانتر بایدن ( در عکس فوق ، مرد معتادی است که در عملیات(دومینک اشتروس ) فعالیت می کرده . اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده فعالیتی را برای براندازی دونالد ترامپ به راه انداخته بودند که آن را ( اوکراین گیت ) نامیدند ، چرا که دونالد ترامپ قصد داشت از فعالیت های غیر قانونی در اوکراین پرده بردارد .

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از گروه معتادین حاکم بر اوکراین پرده برداشت و آنها را جزو گروه هانتر بایدن نامید .

