Die New York Times veröffentlichte am 4. April ein Satellitenfoto vom 19. März, das eine mit Leichen übersäte Straße in der ukrainischen Stadt Butscha zeigt. Das weltweit an die Mainstream-Medien verteilte Foto wurde als Beweis für ein "Kriegsverbrechen russischer Truppen in der Ukraine" präsentiert. Eine technische Untersuchung zeigt, dass das Satellitenfoto nicht am 19. März aufgenommen wurde, als russische Truppen in Butscha waren, sondern am 1. April, zwei Tage nachdem sie die Stadt verlassen hatten. Das genaue Datum und die Uhrzeit des Bildes wurden mittels des SunCalc-Programms berechnet. Es basiert auf dem Winkel der Sonne über dem Horizont (für das Datum) und der Richtung des Schattens (für die Uhrzeit). Auf dem von der NYT veröffentlichten Satellitenbild beträgt der Höhenwinkel der Sonne 42 Grad. Dies bedeutet, dass das Satellitenfoto am 1. April um 11:57 Uhr GMT aufgenommen wurde.

Darüber hinaus entdeckt die Untersuchung der Fotos der Leichen, die von einem forensischen Sachverständigen durchgeführt wurde, verschiedene Hinweise auf eine Inszenierung. Andere begründete Zweifel an der offiziellen Erzählung des "Butscha-Massakers" ergeben sich aus der Chronologie der Ereignisse: Am 30. März verlassen die russischen Soldaten Butscha, am 31. März bestätigt der Bürgermeister von Butscha dies, spricht aber nicht von Toten. Am 31. März ziehen die Neonazis des Asow-Bataillons in Butscha ein, am 4. April wird das Satellitenfoto mit den Leichen auf den Straßen veröffentlicht. Anstatt die Leichen so aufzubewahren, dass sie untersucht und die Todesursachen festgestellt werden können, werden sie hastig in einem Massengrab begraben, wo sie mehrere Tage verweilen. Sie werden dann exhumiert, um eine "Untersuchung" einzuleiten und Russland eines "Kriegsverbrechens" zu beschuldigen.

Weitere technische Beweise zeigen die Falschheit der offiziellen Erzählung des Kramatorsk-Massakers, das russischen Truppen zugeschrieben wird. Die Seriennummer der Totschka-U-Rakete, die am 8. April 2022 den Bahnhof traf, lautet Ш91579 (auf Russisch). Diese Seriennummer kennzeichnet den Bestand an Totschka-U-Raketen im Besitz der ukrainischen Armee. Nur die ukrainischen Streitkräfte verfügen über Totschka-U-Raketen. Russland hat seit 2019 keine mehr: Sie wurden alle deaktiviert. Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk haben und hatten niemals Totschka-U.

Die Richtung des Kegels und des Leitwerks der Rakete, die in der Nähe des Bahnhofs Kramatorsk auf dem Boden landete, zeigt deutlich, dass sie von der ukrainischen 19. Raketenbrigade abgefeuert wurde, die neben Dobropolie, 45 km von Kramatorsk entfernt, stationiert war. Zuvor verwendeten die ukrainischen Streitkräfte Totschka-U-Raketen der gleichen Serie Ш915611, die auf Berdjansk, und Ш915516, die auf Melitopol abgeschossen wurden. Die gleichen Raketen wurden gegen Donezk und Lugansk eingesetzt. Am 10. April, zwei Tage nach dem Massaker von Kramatorsk, feuerte die ukrainische Armee zwei Zersplitterungsraketen desselben Totschka-U-Typs ab: eine gegen Donezk und eine gegen Nowoaydar (Volksrepublik Lugansk).