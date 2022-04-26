В предыдущей статье я показал, как и почему МИ-6 и ЦРУ во время холодной войны пошли на союз с украинскими бандеровцами. Эти мужчины и женщины, которые должны были предстать перед судом в Нюрнберге, стали для победителей теневыми воинами. Они продолжали служить им в их антироссийской деятельности.

После многочисленных откликов моих читателей я хотел бы рассказать здесь, как они завладели нынешней Украиной, а затем возобновили и продолжили Вторую мировую войну для достижения своих интересов. Прежде всего, мне хотелось бы показать, как в 2000 году этот сброд превратился из вспомогательных подразделений в ударные войска США. Они договорились со штраусианцами действовать против России. Именно эта договорённость стала причиной сегодняшнего конфликта.

Бандеровцы местные и эмигранты

После развала Советского Союза, бандеровские лидеры выходят из тени и законом не преследуются. Некоторые из них пережили Вторую мировую войну и последовавший за ней период репрессий (1945-50 гг.). В 1954 они были помилованы Никитой Хрущевым, восстановлены в правах и даже стали занимать ответственные посты в органах государственной власти. При этом они сохраняли связи друг с другом внутри страны и за рубежом - членами Антибольшевистского блока наций (АБН) [1] и Всемирной антикоммунистической лиги (ВАКЛ) [2].

После развала СССР горстка студентов, некоторые из которых были бандеровцами, создаёт в октябре 1990 года на площади Независимости (тогда она называлась «Площадь Октябрьской революции») движение против любых форм сотрудничества с Россией. Этот период интеллектуального помутнения известен под названием «Гранитная революция». В то время многие украинцы не знали, что русские, как и они сами, тоже хотели освободиться от советской власти. Многие из них думали, что СССР был формой российского империализма, и что русские пытались уничтожить их страну.

После того, как 24 августа 1991 года Украина провозгласила независимость, бандеровцы начинают действовать в открытую. Но они представляют себя не как бывших пособников нацистов, совершивших преступления против человечности, а как «националистов» и борцов против советской власти. Занимая важные посты, они заставляли молодых призывников подписывать документы, обязывающие их воевать с Россией в случае конфликта. В 1992 году они организовали в честь 70-летия бандеровской армии публичную демонстрацию на улицах столицы, в которой приняли участие 7000 человек, включая бандеровцев, вернувшихся в страну из зарубежья.

Бандеровские организации (1990-98 г.г.)

Умеренные члены из Организации украинских бандеровцев (ОУН-Б) создают Социал-национальную партию Украины (СНПУ), переименованную затем во «Всеукраинское объединение «Свобода», а более воинственные из них - Украинскую национальную ассамблею - Украинскую народную самооборону (УНА - УНСО).

Военизированные формирования Андрея Билецкого («Белый фюрер») административно отделяются от «Свободы» и создают свою собственную организацию. Но сама «Свобода» почти не изменяется. Партия по-прежнему заявляет, что она намерена «физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и быстро расправиться со всеми украинофобами без суда и следствия». Партия начинает создавать досье на прорусских, прорумын, провенгров и протатар, так как «это стадо должно быть сведено к 5-6 миллионам особей».

Украинскую народную самооборону возглавил бандеровец Юрий Шухевич, сын печально известного нацистского преступника. Подразделения этой группы вместе с ЦРУ участвовали в войнах против русских, часто вместе с исламистами. Их присутствие в Абхазии на стороне грузин не доказано (1998 г.), но подтверждено в Приднестровье вместе с румынами (1992), в Югославии вместе с арабским легионом Усамы бен Ладена (1992-95 г.г.), в Нагорном Карабахе вместе с азербайджанцами (до 1994 г.) и особенно с исламистами во время первой чеченской войны.

Несколько боевиков были опознаны Следственным комитетом РФ. В их числе Игорь Мазур, Валерий Бобрович, Дмитрий Корчинский, Андрей Тягнибок (брат Олега Тягнибока), Дмитрий Ярош, Владимир Мамалыга и Александр Музычко. Они отличались не столько своими боевыми навыками, сколько свей жестокостью. Александр Музычко был удостоен звания «Герой нации» Исламским эмиратом Ичкерия (Чечня) за то, что «ломал пальцы [российским] офицерам, выкалывал им глаза, вырывал ногти и зубы, а других расстреливал». Он был начальником личной охраны эмира Джохара Дудаева.

Антибольшевистский блок народов (АБН), штаб-квартира которого по-прежнему находилась в Мюнхене на территории ЦРУ, открывает свои офисы в Киеве.

В 1994 году председатель АБН и вдова нацистского премьер-министра Ярослава Стечко, Слава Стечко, баллотируется в парламент. Она избирается депутатом Верховной Рады (хотя у неё не было украинского гражданства) и переизбирается в 1998 и 2002 годах. В качестве старейшего депутата она председательствовала на открытии сессии Верховной Рады 19 марта 1998 года. По этому случаю она произнесла речь под аплодисменты своих коллег (но в отсутствие депутатов-коммунистов, которые покинули зал). В свой речи она прославляла Степана Бандеру и Ярослава Стечко и завершила выступление их призывом: Слава Украине! Умерла она в возрасте 82 лет 12 марта 2003 года в Мюнхене.

Убийство Георгия Гонгадзе (2000 г.)

Леонид Кучма во время своего президентства приватизировал все, что мог. Все богатства страны были сосредоточены в руках тринадцати олигархов, объединенных в три клана (донецкий, днепропетровский и киевский). Вскоре они сосредоточили в своих руках больше власти, чем политики. Эта система действует и поныне. Она лишает украинцев суверенитета и путает им карты.

В 2000 году бесследно исчезает журналист Георгий Гонгадзе, который вместе с бандеровцами воевал в Грузии, а затем расследовал коррупцию президента Кучмы и его окружения. Позже его тело было найдено обезглавленным и опрысканным диоксином, чтобы затруднить опознание. Именно тогда председатель Верховной Рады обнародовал запись разговора президента Кучмы с начальником штаба и министром внутренних дел о том, как заставить замолчать Георгия Гонгадзе. Конец президентства Кучмы был жалким.

В конце 2000 года посол США Лев Добрянский (лидер бандеровцев в США) организует в Вашингтоне двухпартийную конференцию по отношениям между США и Украиной. Было сделано 70 выступлений, состоялось заседание 12 рабочих групп. Республиканскую делегацию возглавлял Штраус Пол Вулфовиц, а демократическую - Збигнев Бжезинкий.

Первым выступил Вулфовиц. Одобрив ликвидацию ядерного оружия, закрытие Чернобыльской АЭС и членство в натовском «Партнерстве ради мира», он объявил о выделении кредита МВФ в размере 2,6 миллиона долларов и давлении Вашингтона на ЕС с целью заставить его принять Украину в свои ряды. Прежде всего, он подчеркнул, что Россия по-прежнему является империалистической державой, о чем свидетельствует война в Чечне, в которую были вовлечены бандеровцы. Поэтому необходимо было поддержать их в борьбе против России. А Бжезинский, со своей стороны, сравнил Украину с Россией и нашёл ее более демократичной и менее коррумпированной. Он долго настаивал на том, что нужно рассматривать Украину не как постсоветское, а как европейское государство, и что ей нужно предоставить возможность вступления в закрытый клуб Европейского Союза.

Свершилось неизбежное: в строящемся однополярном мире бандеровские союзники времен холодной войны были признаны союзниками Соединенных Штатов.

Оранжевая революция (2004)

Смена президента не должна была изменить соотношение сил между кланами. Кучма (днепропетровский клан) в итоге остановился на кандидатуре своего премьер-министра Виктора Януковича (донецкий клан). По предварительным результатам голосования он получил большинство голосов, что вызвало массовые протесты, известные как «оранжевая революция», поддержанная киевским кланом (и Национальным фондом демократии [3]). В итоге было назначено переголосование, по результатам которого президентом стал Виктор Ющенко.

Однако новая команда быстро раскололась на две группы: одна во главе с Виктором Ющенко, другая - с Юлией Тимошенко. Бандеровцы воспользовались внутренним расколом в олигархии, чтобы продвинуть свои фигуры на ответственные посты в обоих лагерях.

8 мая 2007 года в Тернополе по инициативе ЦРУ бандеровские формирования Украинской народной самообороны и исламисты создают антироссийский «Антиимпериалистический фронт» под совместным председательством Дмитрия Яроша и эмира Ичкерии Доку Умарова. В нем приняли участие организации из Литвы, Польши, Украины и России, а также исламистские сепаратисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Доку Умаров не смог приехать из-за международных санкций, но его доклад был зачитан. Министерство Востока Альфреда Розенберга и АБН Степана Бандеры возродились под крышей украинского государства под другим названием.

Разделение киевского клана способствовало избранию в 2010 г. президентом Виктора Януковича. Он заменил клановую систему своими родственниками, которых он поставил на высшие посты в государстве. Стало важнее поддерживать хорошие отношения с кем-либо из его родственников, чем представлять олигарха. Постепенно вся политическая и экономическая жизнь стала контролироваться президентом Януковичем через его политическую «Партию регионов». Пять олигархов были исключены из системы. Но вскоре они сблизились со штраусианцами и бандеровцами, стремясь вернуть себе власть.

Однако благодаря пропаганде, украинцы свыкаются с присутствием бандеровцев, теперь финансируемых еврейским олигархом Игорем Коломойским. В 2011 году им удалось принять закон, запрещающий отмечать окончание Второй мировой войны, потому что она была выиграна Советами и проиграна бандеровцами. Но президент Виктор Янукович отказался вводить его в действие. Разъярённые бандеровцы нападают на ветеранов Красной Армии, принимавших участие в демонстрации, избивая стариков. Два года спустя города Львов и Ивано-Франковск отменили церемонии празднования Дня Победы и запретили любые проявления радости. Президент Виктор Ющенко незадолго до окончания срока своих полномочий присвоил Степану Бандере звание Героя Украины.

Когда Коммунистическая партия возмутилась тем, что еврей финансирует неонацистов, Еврейский комитет Украины ответил, что он не признаёт новую версию антисемитского утверждения о том, что евреи привели большевиков к власти и развязали Вторую мировую войну.

Революция достоинства, известная как Евромайдан (2014)

Революция достоинства была организована штрауссианкой в 2014 году Викторией Нуланд при поддержке закаленных в боях бандеровцев. Эти события известны всем, и я не буду на них останавливаться. На этот раз президентом становится олигарх Петр Порошенко. При нём бандеровцы занимают официальные посты. Треть министров были представителями партии «Свобода» или «Украинской народной самообороны». Андрей Парубий становится секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а Дмитрий Ярош - его заместителем. Новая власть запрещает русский язык, несмотря на то, что более 40% населения говорит на нем дома.

Отказавшись от такого переворота, Крым объявляет о своей независимости и присоединяется к Российской Федерации, а Донбасская и Луганская области объявляют себя автономными.

В марте 2014 года Украинская Национальная ассамблея – Украинская народная самооборона изменяют своё название на «Правый сектор», которым руководят Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий.

В апреле 2015 года Верховная Рада объявляет членов Организации украинских националистов (ОУН) «борцами за независимость». Закон был принят в декабре 2018 года президентом Порошенко. Бывшие члены Ваффен СС теперь получили право на пенсии и всякого рода льготы.

Школьные программы изменяются, и дети изучают новую историю: Вторая мировая война не закончилась. Она закончится скоро поражением России и победой Украины.

Бандеровцы повсеместно насаждают свои законы на манер нацистских штурмовых отрядов 1930-х годов. Они входят в суды, чтобы угрожать судьям, в администрации, чтобы принуждать мэров и губернаторов. Наиболее известным из их злодеяний был поджог дома профсоюзов в Одессе [4].

Никто не был особо обеспокоен, когда Ирина Фарион, депутат от «Свободы», заявила, что «У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живём. Ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву, чтобы уничтожить эту черную дыру европейской безопасности, которая должна быть стёрта с карты мира».

Избрание Владимира Зеленского (2019-)

Еврейский олигарх и спонсор бандеровцев Игорь Коломойский вовлекает в политику артиста Владимира Зеленского. С этой целью он показывает телесериал «Слуга народа», затем создаёт политическую партию и, наконец, выставляет его кандидатуру на президентских выборах.

Читая лекцию о политической коммуникации, Алексей Арестович, советник президента Зеленского по стратегическим коммуникациям, вопрошает: «Как обмануть? Кто может определить принципы?», а затем, заметив, что ответов не последует, он говорит: «Вы должны сказать прямо противоположное. Если вы сильны, покажите, что вы слабы. Если вы близки, покажите, что вы далеко. Если вы далеко, покажите, что вы рядом. Вы должны поступать противоположно реальной ситуации. Обратите внимание, что это не тривиальный вопрос. Как именно вы обманываете? Какое направление выбрать для обмана, чтобы обманывать правильно и успешно. Мошенничать, говоря научным языком».

Программа Зеленского состоит из шести пунктов:

– Провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими стандартами;

– Преобразовать государственные администрации в префектуры европейского типа;

– Повысить уровень жизни украинцев до уровня выше среднеевропейского;

– Принять законы, необходимые для реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС;

– Развивать сотрудничество с ЕС и НАТО;

– Реформировать вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

Украинцы, которые оценили крестовый поход молодого артиста против коррупции, соблазнились его европейской мечтой, хотя и не сознавали, к чему ведёт его приверженность к вступлению в НАТО. Они избирают его 73% голосов 21 апреля 2019 года.

В марте 2021 года город Тернополь, а затем и Львовская область переименовывают свои стадионы в честь генерала Романа Шухевича (отца основателя Украинской народной самообороны) и Степана Бандеры.

1 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписывает Закон «О коренных народах Украины». По умолчанию, граждане с российскими коршнями больше не могут пользоваться правами человека в судах.

2 ноября 2021 года Дмитрий Ярош становится советником главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами генерала Валерия Залужного. Все военизированные организации бандеровцев, насчитывающие 102 000 человек, включаются в состав Вооруженных сил Украины. Разрабатывается план нападения на Крым и Донбасс. НАТО, которое уже имеет военных инструкторов на местах, начинает поставлять в страну оружие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявляет о проведении специальной военной операции на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».