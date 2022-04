Explosionen fanden am 26. April 2022 in den drei russischen Oblasten an der Grenze zur Ukraine (Belgorod, Woronesch und Kursk) statt.

Ein militärisches Munitionsdepot fing am frühen Morgen des 27. April (3h30 Uhr) in der Nähe des Dorfes Staraya Nelidovka (etwa 10 Kilometer von Belgorod entfernt) Feuer. Bereits Anfang April war in Belgorod ein Kohlenwasserstoffdepot angegriffen worden.

Man konstatiert eine Ausweitung des Ukraine-Krieges, westlich auf Transnistrien und östlich auf Russland.