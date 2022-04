Die iranische Regierung veröffentlichte dieses Foto:

Khalil al-Hmaydane (Chef des saudischen Geheimdienstes) und Said Iruani (stellvertretender Leiter für internationale Angelegenheiten im iranischen Nationalen Sicherheitsrat) mit dem irakischen Premierminister Mustafa al-Kazimi.

Am 21. April fand im Irak eine geheime Konsultationssitzung statt. Eine andere sollte bald stattfinden, wahrscheinlich zwischen Diplomaten.

Die Verhandlungen schreiten voran.

– In den Monaten März und April wurde im Jemen ein Waffenstillstand eingehalten.

– Am 7. April übergab der jemenitische Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi seine Befugnisse an einen achtköpfigen Rat, nachdem er seinen Vizepräsidenten entlassen hatte.

– Saudi-Arabiens Botschafter Walid Bukhari ist nach mehrmonatiger Abwesenheit in den Libanon zurückgekehrt.