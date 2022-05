O Ministro russo dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), Serguei Lavrov, pôs em questão a definição comunitária do anti-semitismo segundo a qual é impossível ser ao mesmo tempo judeu e anti-semita.

Numa entrevista à televisão italiana, ele declarou : « E se Zelenskyy fosse judeu? Este facto não nega os elementos nazis na Ucrânia. Acredito que Hitler também tinha sangue judaico. Isso não significa absolutamente nada. O povo judeu na sua sabedoria diz que alguns dos anti-semitas mais ardentes são geralmente Judeus. Todas as famílias tem a sua ovelha negra, como se diz ».

A imputação de que Hitler tinha sangue judeu era corrente nos anos de 1920. No entanto, jamais foi comprovada.

Ao fazê-lo, Serguei Lavrov provocou uma reação indignada do seu homólogo israelita, Yair Lapid. « As observações do Ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov são tanto imperdoáveis e escandalosas, como também um terrível erro histórico », denunciou no Twitter. « Os Judeus não se mataram uns aos outros durante a Shoah (Holocausto). O nível mais baixo de racismo contra os Judeus é acusar os próprios Judeus de anti-semitismo ».