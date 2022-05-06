في جلسة مجلس الأمن 9028 المعقودة في 6 أيار/مايو 2022، أدلت رئيسة مجلس الأمن باسم المجلس بالبيان التالي فيما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون ”صون السلم والأمن في أوكرانيا“:

”يعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء صون السلم والأمن في أوكرانيا.

”ويشير مجلس الأمن إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية.

”ويعرب مجلس الأمن عن دعمه القوي لجهود الأمين العام للبحث عن حل سلمي.

”ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس في الوقت المناسب بعد اعتماد هذا البيان.“