На 9028-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 6 мая 2022 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Поддержание мира и без-опасности Украины», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета сле-дующее заявление:

«Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поводу под-держания мира и безопасности Украины.

Совет Безопасности напоминает, что в соответствии с Уставом Организа-ции Объединенных Наций все государства-члены обязаны разрешать свои меж-дународные споры мирными средствами.

Совет Безопасности заявляет о своей твердой поддержке усилий Гене-рального секретаря в поисках мирного решения.

Совет Безопасности просит Генерального секретаря провести брифинг для Совета Безопасности в установленном порядке после принятия настоящего за-явления».