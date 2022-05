Die Bündnispartner haben die Vorwärtspräsenz der NATO in Estland, Lettland, Litauen und Polen verstärkt und eine an die Schwarzmeerregion angepasste Vorwärtspräsenz entwickelt. Weitere multinationale taktische Kampfgruppen wurden in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei aufgestellt.

Laut Ruslan Kosygin, stellvertretender Generalstabschef der Streitkräfte von Belarus, haben die Truppen an der Ostfront der NATO stark zugenommen, während sich die in Europa stationierten US-Truppen in die Vereinigten Staaten zurückgezogen haben. Alles ist bereit für eine alliierte militärische Konfrontation gegen Russland, aber ohne US-Truppen.