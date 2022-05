Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist auf einer offiziellen Reise nach Teheran. Er wurde insbesondere vom Führer der Revolution, Ayatollah Ali Khamenei, und vom Präsidenten der Republik, Ebrahim Raissi, empfangen.

Nach Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist dies die dritte Reise von Präsident al-Assad seit seinem Sieg.

In der Zwischenzeit haben die Straussianer in Washington die Verhandlungen über die iranische Atomfrage in Wien stillschweigend ausgesetzt. Sie planen, in der Reihenfolge, die Zerstörung Russlands, dann des Iran und am Ende Chinas.