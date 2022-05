In einem Interview mit Fox News sagte Pentagon-Sprecher Admiral John Kirby:

"Die Biden-Regierung lieferte Waffen lange vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten. Die erste Milliarde Dollar, die der Präsident der Ukraine zur Verfügung stellte, beinhaltete die Lieferung tödlicher Waffen. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und andere Verbündete halfen tatsächlich, die Ukrainer vorzubereiten."

«Biden administration sent weapons to Ukraine ’well before’ invasion: Pentagon press secretary», Your World, Fox News, May 10, 2022.