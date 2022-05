Am 13. Mai 2022 legte die Russische Föderation dem Sicherheitsrat neue Elemente in Bezug auf die militärischen Forschungsprogramme der USA in der Ukraine vor.

Dazu gehören die biologischen Experimente, die an ukrainischen psychisch kranken Menschen ohne ihr Wissen in der psychiatrischen Klinik Nr. 1 (Dorf Streletchye, Region Charkow) getätigt wurden und der bewusste Einsatz eines Tuberkuloseerregers zur Infektion der Bevölkerung des Bezirks Slavianoserbsk der Volksrepublik Luhansk.

Die von Russland beschlagnahmten Dokumente belegen, dass vier Pharmariesen, Pfizer, Moderna, Merck und Gilead, an diesen Experimenten teilgenommen haben.

Der UN-Untergeneralsekretär für Abrüstung, Thomas Markram, versicherte in einem Video-Duplex, dass seine Organisation nichts über diese Programme wisse und sie selbst nicht ergreifen könne. Er forderte die Teilnehmer auf, dieses Problem friedlich nach den Verfahren der Artikel V und VI der Charta zu lösen.

Die Botschafter der NATO-Mitgliedstaaten haben alle die russischen Anschuldigungen zurückgewiesen und als Desinformation angeprangert.

Der chinesische Botschafter Dai Bing sagte dagegen, dass diese beängstigenden Elemente die Besorgnis der gesamten internationalen Gemeinschaft wecken sollten.

Laut der US-Presse wurde das biologische militärische Forschungsprogramm des Pentagons in der Ukraine von der Firma Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) organisiert, die von Hunter Biden (Sohn von Präsident Joe Biden) und Christopher Heinz (Schwiegersohn von John Kerry) geschaffen wurde.