Die Ernennung von Michael Ratney zum US-Botschafter in Saudi-Arabien wurde in Riad als Beweis für Washingtons Desinteresse an der saudischen Monarchie gewertet. Herr Ratney ist in der Tat ein Zivilist, während das Quincy-Abkommen den militärischen Schutz der Saud-Familie im Austausch für den Zugang zu ihrem Öl vorsieht.

In den letzten Jahren hat das Pentagon weder Saudi-Arabien noch die Vereinigten Arabischen Emirate gegen die jemenitischen Huthi-Angriffe verteidigt. Es forderte, dass diese beiden Länder ihren Krieg im Jemen fortsetzen und die Bab-el-Mandeb-Straße nicht in den Händen der Iraner lassen. Damit seine Präferenzen deutlich werden, eröffnete Präsident Biden Gespräche mit dem Iran und strich die Huthis von der US-Liste der Terrororganisationen.

Zu diesem Konflikt fügte Präsident Biden seine Beschuldigung von Kronprinz Mohamed bin Salman, als Mörder nach der Ermordung des Muslimbruders und Journalisten Jamal Kashoggi und Saudi-Arabien als Paria hinzu.

Saudi-Arabien hat sich geweigert, seine Ölproduktion zu erhöhen, um das Embargo für russische Kohlenwasserstoffe auszugleichen.

Der ehemalige Chef des Geheimdienstes, Prinz Turki Al-Faisal, sagte gegenüber Arab News, sein Land fühle sich von seinem amerikanischen Verbündeten im Stich gelassen.