Griechenland, dessen Bevölkerung orthodox ist, ist in dem amerikanisch-russischen Konflikt gegen Moskau engagiert.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis, dessen Familie historisch mit den Vereinigten Staaten verbunden ist und der neofaschistische Persönlichkeiten in seine Regierung aufgenommen hat, befindet sich auf einer offiziellen Reise nach Washington. In einem Interview mit Morning Joe auf MSNBC (im Bild) am 17. Mai 2022 hob er das Engagement seines Landes für die NATO hervor und empfing mit Zufriedenheit Schweden und Finnland. Schließlich sagte er, sein Land wolle zum Knotenpunkt der Gaspipelines werden, die den Nahen Osten und Europa verbinden.