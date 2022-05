Viele US-Parlamentarier schlagen Alarm: Die Hilfe für die Ukraine stellt schwindelerregende Ausgaben dar, die den Staatshaushalt belasten. Senator Bill Hagerty (Republikaner, Tennessee) warnt: "Wir haben Krisen, die im ganzen Land ausbrechen", was auf eine Kohorte von Problemen anspielt, die vom ungezügelten Drogenkonsum bis zur illegalen Masseneinwanderung reichen.

57 Abgeordnete und 11 Senatoren weigerten sich, über die für die Ukraine beantragten 40 Milliarden Dollar abzustimmen.

Manche Kandidaten bei den Regionalwahlen skandieren: "Nicht Ukrainer zuerst, die Amerikaner zuerst!"

Kein Parlamentarier stellt die Logik der Biden-Regierung in Frage, für die Russland nacheinander in Südossetien, die Krim und den Donbass einmarschierte, um ein Imperium wieder aufzubauen. Keiner von ihnen versteht die russischen Bedenken über die Errichtung von US-Militärstützpunkten an seiner Grenze, oder über die Rolle der Banderisten in der Ukraine.