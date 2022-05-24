НАТО утверждает, что она укрепилась благодаря «безумию» Путина. Украина, хорошо вооруженная Западом, ведет контрнаступление и оттесняет «захватчика». Санкции приносят свои плоды. Финляндия и Швеция, почувствовав угрозу, решили присоединиться к Атлантическому альянсу. Скоро русские свергнут кремлёвского «диктатора».

Однако эта красивая сказка опровергается фактами: только около трети западного оружия достигает фронта. Украинская армия истощена. Почти везде она отступает, и несколько подвигов не меняют общей картины. Две трети западного оружия, особенно тяжелого, уже доступны на черном рынке на Балканах, особенно в Косово и Албании, которые стали главными центрами трафика. Западные санкции создают риск голода, но не в России, а в остальном мире, в частности, в Африке. Турция и Хорватия выступают против вступления новых членов в НАТО. Убедить их можно, но ценой радикальных политических уступок, против которых Запад всегда выступал.

Даже если у России хватит ума не праздновать громко свою победу, как она сделала это в Сирии, всё равно она будет воспринята как поражение величайшей за всю историю военной силы - НАТО. Это будет явная победа, потому что Атлантический альянс физически вовлечен в борьбу, в то время как в Сирии он не принимал прямого участия в сражениях. Многие страны-вассалы Вашингтона попытаются вырваться на свободу. Вполне вероятно, что их гражданские лидеры останутся ментально ориентированными на Запад, в то время как их военные лидеры скорее всего повернутся в сторону Москвы и Пекина. В последующие годы ситуация изменится. Речь пойдет не о том, чтобы перейти от союза с Вашингтоном к союзу с новыми победителями, а о создании многополярного мира, где каждый отвечает сам за себя. На карту поставлен не пересмотр зон влияния, а конец менталитета, устанавливающего иерархию между народами.

С точки зрения перспективы, интересно наблюдать за риторикой Запада. Многие эксперты старого света объясняют, что Россия хочет восстановить свою империю. Они утверждают, что она уже отвоевала Осетию и Крым и теперь атакует Донбасс. Они переписывают историю, используя фальсифицированные цитаты президента Путина. Любой, кто изучает современную Россию и проверяет данные, знает, что это не так. Присоединение Крыма к Российской Федерации и предстоящее присоединение Осетии, Донбасса и Приднестровья не имеют никакого отношения к империи, они являются воссоединением российской нации, которая была расчленена во время развала Советского Союза.

В этом контексте небольшая часть западных руководителей начинает оспаривать выбор своего американского сюзерена. То же самое имело место за три месяца до окончания мандата президента Франции Николя Саркози. Последний, видя гуманитарную катастрофу, которую он спровоцировал в Ливии, и свою неудачу в Сирии, согласился вести переговоры о сепаратном мире с Дамаском. Однако Вашингтон, разъяренный его независимостью, организовал его поражение на выборах в пользу Франсуа Олланда. Последний после прихода в Елисейский дворец запустил западную военную машину на целое десятилетие. Именно в этот момент Россия взяла на себя обязательство и вмешалась в дела Сирии. В течение двух лет она завершила доработку новых видов оружия, а затем вступила в борьбу с джихадистами, вооруженными Западом и действовавшими по приказам штаба сухопутных войск НАТО - Land Command, расположенного в Турции.

В то время как в западной прессе торжествовали натовские лозунги, наши исследования по истории, значении и месте бандеровцев в современной Украине были широко распространены в правящих кругах по всему миру. Многие «союзники» Вашингтона отказываются поддерживать этих украинцев, которые, как им стало известно, являются неонацистами. Они считают, что в этой борьбе права именно Россия. Германия, Франция и Италия уже разрешили некоторым членам своих правительств вести дискуссии с Россией, хотя официальная политика этих стран не изменилась. По крайней мере, эти три члена Атлантического альянса осторожно ведут двойную игру. Если дела у НАТО пойдут плохо, они станут первыми, кто изменят свою политику.

Святой Престол, который готов был призвать к новому крестовому походу против «Третьего Рима» (Москвы) и распространил фотографии Папы, молящегося с женами бандеровцев из полка "Азов", установил контакт не только с Патриархом Кириллом, но и с Кремлем.

Все эти контакты, какими бы скромными они ни были, раздражают Вашингтон, который пытается добиться устранения тайных эмиссаров. Но тот факт, что они были официально уволены, дает этим эмиссарам больше свободы для ведения переговоров. Главное, чтобы они отчитывались перед нужными людьми за то, что они делают. Это опасная игра, о чём свидетельствует поражение президента Саркози на выборах, когда он попытался освободиться от своего американского спонсора.

Гипотеза 1: Расширение НАТО подтверждает её новую цель

Попробуем отойти от текущих событий и посмотрим, как они могут развиваться.

Для того чтобы Турция и Хорватия согласились на принятие Финляндии и Швеции в НАТО, НАТО должно принять их условия. Для Турции это (1) включение РПК и движения Хизмет (Фетхуллах Гюлен) в списки террористов, арест и экстрадиция их членов, (2) включение Турции в программу производства F-35, а для Хорватии (3) изменение избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине в части предоставления политического равенства хорватскому меньшинству.

– РПК представляет далеко не всех курдов. Она создавалась как марксистско-ленинская партия, и её целью была борьба против турецкой военной диктатуры во время холодной войны. Затем, после ареста своего лидера и распада СССР, она перешла в другой лагерь и стала либертарианской партией, обслуживающей Пентагон на Ближнем Востоке. Сегодня это ополчение наёмников, которые служат прикрытием для американской оккупации Сирии. Признание её террористической организацией потребует вывод американских войск из Сирии и возврат нефтяных колодцев Дамаску.

– Фетхуллах Гюлен является духовным отцом крупной благотворительной организации, представленной во многих странах. Экстрадиция его из США и признание его организации террористической лишит ЦРУ ретрансляторов во многих тюркоязычных странах Африки и Азии. Для Вашингтона это было бы возможно только в том случае, если бы AfriCom оставался на африканском континенте, а не был переведён в Германию. Ведутся переговоры о его дислокации в Сомалиленде, который станет международно признанным государством.

Учитывая серию терактов, совершенных РПК в Турции, и попытку убийства президента Эрдогана, за которой последовала попытка переворота в июле 2016 года, в которых Хизмет действовал по команде ЦРУ и играл центральную роль, требования Анкары вполне законны.

– Восстановление Турции в качестве страны-производителя F-35 ничего не стоит, но её исключение из списка было санкцией за покупку турецкой армией российского зенитного ракетного комплекса С-400. Пойти на поводу у Анкары и удовлетворить её требования ради расширения НАТО с целью противодействия России было бы, по меньшей мере, противоречиво и нелепо. Более того, производство F-35 державой, которая не стесняется критиковать их качество, также может оказаться неудобным.

– Босния и Герцеговина была создана штрауссианцами (Ричард Перл был членом не американской, а боснийской делегации при подписании Дейтонских соглашений). Штрауссианцы замышляли её как этнически однородное образование. Поэтому хорватское меньшинство (15% населения) было подвергнуто остракизму. Их язык не был признан, и у них не было политических представителей. Удовлетворить требование Хорватии от их имени означало бы поставить под сомнение причины, по которым штрауссианцы организовали войны в Югославии (для разделения этнических групп и создания однородного населения). То же самое штрауссианцы делают сегодня на Украине.

Если предположить, что эти три условия будут выполнены или что политические лидеры, которые их сформулировали, будут свергнуты, расширение Атлантического альянса за счет Финляндии и Швеции подтвердит изменение характера НАТО. Это уже не будет структура, нацеленная на стабилизацию Североатлантического региона, как это предусмотрено в Договоре, что заставило президента Бориса Ельцина серьезно задуматься о присоединении к ней в 1995 году. НАТО окончательно превратится в военную администрацию возглавляемой США западной империи.

Гипотеза 2: Западные санкции и военная помощь направлены на подготовку к другим конфликтам

А теперь рассмотрим, каковы реальные последствия западных санкций. Меры по исключению России из международной финансовой системы не затрагивают её. Она продолжает импортировать и экспортировать столько, сколько необходимо, но вынуждена менять поставщиков и клиентов. Она быстро создает эквивалент SWIFT с БРИКС (Южная Африка, Бразилия, Китай и Индия), но торговать напрямую с остальным миром больше не может. В Африке уже невозможно купить калийные удобрения. Россия и Беларусь являются основными экспортерами. Там скоро начнётся голод. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже бьёт тревогу. Он призывает Запад сделать исключение по эмбарго на поставку калийных удобрений.

В наиболее вероятном случае, если Вашингтон не изменит свою политику, голод приведет к новым войнам и масштабной миграции в Европейский Союз.

Мягко говоря удивительно, что после падения Мариуполя Соединенные Штаты были готовы направить в Украину дополнительно 40 миллиардов долларов, где они уже потеряли еще 14 миллиардов долларов. На самом деле две трети так и не достигли места назначения. Эти суммы были присвоены не по назначению. Вскоре в Косово и Албании будет доступно оружия примерно на 18 миллиардов долларов. Либо Пентагон разбрасывается деньгами, либо инвестирует, держа этот огромный арсенал вне поля зрения Конгресса.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 11 мая отправилась в Марокко, где председательствовала на встрече международной коалиции против ИГИЛ. На встрече были представлены делегации 85 стран во главе с министрами иностранных дел. Как и предполагалось, г-жа Нуланд осудила формирование ИГИЛ, но теперь уже не на Ближнем Востоке, а в Сахеле. Она призвала всех участников присоединиться к США в борьбе с этим врагом. Однако, поскольку все видели массированную поддержку Пентагоном джихадистов в Ираке и Сирии, все присутствующие дипломаты поняли, что скоро грянет буря. Нет только оружия, но Пентагон не хочет быть пойманным на том, что снова будет поставлять его джихадистам. Ему нужно будет организовать его поставку из Балкан, где оно упаковано и ждёт конечных потребителей.

Война в Сахеле не будет проблемой: она пощадит крупные державы, и её жертвами станут только африканцы. Она будет длиться до тех пор, пока её подпитывают, и никто из союзников не вспомнит о том, что этот конфликт возник после того, как они вторглись в Ливию и уничтожили её. И все будет продолжаться как прежде: для части человечества мир останется однополярным во главе с Вашингтоном.