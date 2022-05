Elon Musk, director da Tesla e actual personagem mais rica do mundo, contestou as capacidades do Presidente Joe Biden, durante uma entrevista em podcast, gravada em 16 de Maio de 2022.

Ele observou que a Administração Biden estava limitada por certos lobbys, nomeadamente os sindicatos de esquerda, o que a diferencia da Administração Obama, mais preocupada com o povo.

Acima de tudo, apresentou Joe Biden como um leitor de teleponto, ressaltando que o Poder era detido pela pessoa que escrevia os textos lidos pelo Presidente.

O Presidente Biden caracterizou-se, durante a sua campanha eleitoral, por graves confusões de tempo e por pessoas atestando que ele não percebia o que se passava.