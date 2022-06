Den tyske regjeringen har fratatt tidligere forbundskansler Gerhard Schröder hans privilegier. Dette er sanksjoner mot ham for hans støtte til Russland.

Som tidligere kansler hadde Gerhard Schröder et stort kontor ikke langt fra den russiske ambassaden. I tillegg fikk han månedlig godtgjørelse. Alt sammen for 407 000 euro per år.

Fra nå av vil han kun bli honorert for de funksjonene han vil akseptere å fylle i tysk politikk, men ikke i forhold til hans status som tidligere kansler.