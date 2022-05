Washington plant, Lviv/Lwow/Lemberg wie nach dem Ersten Weltkrieg an Polen anzuschließen. Zu dieser Zeit, nach einem kurzen Krieg zwischen den Ukrainern und den Polen um die Kontrolle Galiziens, nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, beschlossen die Versailler Friedenskonferenz und der Völkerbund, diese Region 25 Jahre lang administrativ an Polen anzuschließen und dann ein Referendum über die Selbstbestimmung einzuberufen.

Die Hauptidee war damals, Polen zu stärken, um die sowjetische Ideologie zu blockieren.

Washingtons heutige Idee ist, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, indem es seinen ukrainischen Verbündeten aufgibt, um Polen gegen Russland zu stärken.

Da Washington den Krieg in der Ukraine als verloren betrachtet, plant es, die Annexion von Donbass, Mariupol und der Krim an Russland im Austausch für die Annexion Ostgaliziens an Polen (Westgalizien ist bereits polnisch) anzuerkennen. Die Frage von Odessa und Transnistrien bleibt unentschieden. Die Ukraine würde auf ihren kleinsten Anteil reduziert werden.

In dieser Hinsicht begab sich der polnische Präsident Andrzej Duda nach Kiew und sprach vor der Werchowna Rada. Er sagte, die Ukraine sollte auf Kosten des "Aggressors" wieder aufgebaut werden und er keine Ruhe haben würde, bis sie in die Europäische Union aufgenommen würde. Über diese schönen Worte hinaus kam er, um sicherzustellen, was aus der Ukraine werden würde, sobald ihre Niederlage ad acta gelegt wurde.