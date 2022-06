Washington overweegt Lviv/Lwów bij Polen te voegen, zoals het geval was na de Eerste Wereldoorlog. In die tijd leidde een korte oorlog tussen de Oekraïners en de Polen om de controle over Galicië tegen de achtergrond van de ineenstorting van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk tot het besluit van de Vredesconferentie van Versailles en de Volkenbond (Liga) om de regio voor 25 jaar administratief bij Polen te voegen en vervolgens een referendum over zelfbeschikking uit te schrijven.

Het voornaamste idee was om Polen te versterken als een barrière voor de Sovjet-ideologie.

Washington wil vandaag het beste maken van een slechte situatie door zijn Oekraïense bondgenoot op te geven en Polen te versterken tegen Rusland.

Aangezien de oorlog in Oekraïne verloren is, overweegt Washington de aanhechting van Donbass, Mariupol en de Krim aan Rusland te erkennen in ruil voor de aanhechting van Oost-Galicië aan Polen (West-Galicië is al Pools). De kwestie Odessa en Trans-Dnjestrië blijft onbeslist. Oekraïne zou worden gereduceerd tot een klein deel.

Met dit in het achterhoofd heeft de Poolse president Andrzej Duda een bezoek gebracht aan Kiev en de Verkhovna Rada toegesproken. Hij zei dat Oekraïne moet worden heropgebouwd op kosten van de "agressor" en dat hij niet zal rusten voordat het land is opgenomen in de Europese Unie. Naast deze mooie woorden, kwam hij om te verzekeren wat er met Oekraïne zou gebeuren zodra het verslagen was.