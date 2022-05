Während der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark A. Milley,am 21. Mai 2022 vor der neuen Klasse von West Point-Offizieren sprach, zeichnete er ein neues Bild des US-Militärs.

Ihm zufolge gehe die militärische Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu Ende. Die US-Armeen sind nicht für neue die Formen der Kriegsführung vorgesehen, wie wir es in der Ukraine sehen und uns in Taiwan darauf vorbereiten. Es ist dringend notwendig, sich an neue Feinde in hochintensiven Kriegen anzupassen. Von nun an wird der Blutpreis für die Vereinigten Staaten wieder hoch werden, wie in den beiden Weltkriegen.