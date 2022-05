Dieses Jahr findet das Davos Forum im Mai statt und nicht mehr im Winter. Russische Staatsbürger werden unabhängig von ihren Beziehungen zu den Behörden ihres Landes ausgeschlossen. Das Haus Russlands, das dazu diente, dieses Land und seine Kultur zu präsentieren, wurde in das "Haus der russischen Kriegsverbrechen" umgewandelt. Eine Fotoausstellung prangert den "nicht provozierten Angriffskrieg" (sic) der Russischen Föderation an. Sie wurde vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Video eröffnet.

Das Davos Forum bringt jedes Jahr die weltweit führenden Wirtschaftsführer zusammen. Es wird vom Schweizer Klaus Schwab geleitet und von der National Endowment for Democracy (NED) über ihre Arbeitgebertochter, das Center for International Private Enterprise (CIPE), beaufsichtigt.

Das "Haus der russischen Kriegsverbrechen" wird vom Oligarchen Victor Pintschuk, Symbol der Korruption in der Ukraine, finanziert [1]