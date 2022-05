Washington hat zugegeben, 336 biologische Laboratorien in 30 Ländern auf der ganzen Welt zu betreiben, darunter 26 in der Ukraine. Die vom russischen Militär beschlagnahmten Verträge deuten jedoch darauf hin, dass die USA tatsächlich Verträge mit 49 Ländern unterzeichnet haben, weit mehr, als sie zugegeben haben.

Laut Washington verstoßen diese Verträge nicht gegen die Biowaffenkonvention von 1975, obwohl sie von einem Pentagon-Dienst, der Defense Threat Reduction Agency (DTRA), entwickelt wurden.

Das russische Militär behauptet, dass die DTRA biologische Experimente an ukrainischen psychisch kranken Menschen in der psychiatrischen Klinik Nr. 1 (Dorf Streletchye, Region Charkow) durchgeführt und ein Tuberkulosemittel verwendet habe, um die Bevölkerung des Slavianoserbsk-Bezirks der Volksrepublik Luhansk zu infizieren.

Die biologischen Militärlaboratorien der USA in der Ukraine waren bereits am 11. März 2022 Gegenstand einer Debatte im Sicherheitsrat. Die Vereinigten Staaten erklärten, dass ihre militärische biologische Zusammenarbeit mit der Ukraine weit davon entfernt sei, neue biologische Waffen vorzubereiten, sondern ausschließlich darauf abziele, die Überreste der sowjetischen Biowaffenprogramme in diesem Land zu zerstören. Dies entspricht jedoch weder der Tatsache, dass dieses Programm in mindestens 30 Ländern fortgesetzt wird, noch den dafür zugewiesenen Mitteln, noch dass sie seit dreißig Jahren fortgesetzt werden.

Die chinesische Presse weist unterdessen darauf hin, dass das United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases in den 80er Jahren Aedes aegypti-Moskitos mit Dengue-, Chikungunya- und Zika-Virus auf seine eigene Bevölkerung im Bundesstaat Georgia verteilt habe. Heute forscht die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) über die „alliierten Insekten“ ("Allied Insects").

Offiziell geht es darum, Insekten in Cyborgs zu verwandeln (Foto), damit sie Pflanzen gentechnisch verändern, um ihren Ertrag zu steigern, aber inoffiziell könnte es das Gegenteil sein: die Ernten feindlicher Länder zu sterilisieren und Hungersnöte zu verursachen, hatte die Zeitschrift Science 2018 gewarnt [1].

Für die chinesische Presse ist es dieses Ziel, das die Verbreitung von DTRA-Versuche in allen Ländern rund um Russland und China erklärt.

Das Exportverbot russischer Kalidüngemittel behindert die Landwirtschaft in vielen Ländern, insbesondere in Afrika. Die Ausbreitung von Seeminen vor der Küste der Ukraine verhindert den Export ukrainischer Ernten nach Afrika und Asien. Diese Situation stellt eine ernste Gefahr einer globalen Hungersnot dar, die UN-Generalsekretär António Guterres bereits aufgegriffen hat.