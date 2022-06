I år arrangeres Davos Forum i mai og ikke lenger om vinteren. Russiske statsborgere vil bli ekskludert uavhengig av deres forhold til myndighetene i landet deres. The House of Russia, som tjente til å vise frem dette landet og dets kultur, har blitt forvandlet til "House of Russian War Crimes". En fotografisk utstilling der fordømmer "krigen mot uprovosert aggresjon" (sic) i Den russiske føderasjonen. Den ble innviet på video av Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

Davos Forum samler verdens viktigste bedriftsledere hvert år. Det ledes av sveitseren Klaus Schwab og overvåkes av National Endowment for Democracy via dets arbeidsgiverdatterselskap, Centre for International Private Enterprise (CIPE).

"Russian War Crimes House" er finansiert av oligarken Victor Pinchuk, symbol på korrupsjon i Ukraina [1]