Washington har innrømmet å ha drevet 336 biologiske laboratorier i 30 land rundt om i verden, inkludert 26 i Ukraina. Kontrakter beslaglagt av det russiske militæret tyder imidlertid på at USA faktisk har signert kontrakter med 49 land, langt flere enn de har innrømmet.

Ifølge Washington bryter ikke disse kontraktene med 1975-konvensjonen om biologiske våpen, selv om de er utviklet av et Pentagon-organ, Federal Defense Threat Reduction Agency (DTRA).

Det russiske militæret hevder at DTRA utførte biologiske eksperimenter på psykisk syke ukrainere ved psykiatrisk sykehus nr. 1 (Streletchye-landsbyen, Kharkov-regionen) og brukte et tuberkulosemiddel til å infisere befolkningen i Slavianoserbsk-distriktet (Folkerepublikken Lugansk).

De amerikanske militærbiologiske laboratoriene i Ukraina ble diskutert i Sikkerhetsrådet allerede den 11. mars 2022. USA forklarte at, langt fra å forberede nye biologiske våpen, var dets samarbeid i militærbiologiske spørsmål med Ukraina utelukkende rettet mot å ødelegge restene av Sovjetunionens programmer i denne forbindelse i det landet. Dette svarer imidlertid ikke til det faktum at dette programmet følges i minst 30 land, heller ikke kredittene som er tildelt det, eller at de har pågått i tretti år.

Kinesisk presse påpeker i mellomtiden at på 1980-tallet hadde United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases spredt Aedes Aegupti-myggvektorer av dengue-, chikungunya- og Zika-virus på sin egen befolkning i staten Georgia. I dag utfører DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) forskning på "insektallierte".

Offisielt handler det om å transformere insekter til cyborger (bilde) slik at de genmodifiserer planter for å øke avlingen, men uoffisielt kan det være motsatt: å sterilisere avlingene til fiendtlige land og forårsake hungersnød, advarte tidsskriftet Science i 2018 [1].

For kinesisk presse er det denne målsettingen som forklarer spredningen av DTRAs erfaringer i alle landene rundt Russland og Kina.

Eksportforbudet mot russisk kaliumgjødsel hemmer landbruket i mange land, spesielt i Afrika. Spredningen av marineminer utenfor Ukraina hindrer eksport av ukrainske avlinger til Afrika og Asia. Denne situasjonen utgjør en alvorlig trussel om global hungersnød som FNs generalsekretær, António Guterres, allerede har tatt opp.