Un nouveau document vient d’être extrait des archives britanniques. Il est daté du 6 mars 1991 et provient d’un dossier sur les négociations entre le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Il est un petit peu antérieur à la « doctrine Wolfowitz », c’est-à-dire à l’irruption des Straussiens au sommet de l’administration US.

Il atteste :

– l’opposition du gouvernement de John Major aux demandes d’adhésion à l’Otan et de garanties de sécurité des pays de l’Est (Pologne, Hongrie et autres) ;

– les engagements de l’Allemagne durant les négociations pour sa réunification de ne pas étendre l’Otan à l’Est de l’Elbe ;

– le refus du gouvernement Major de voir l’Otan assurer la paix en Europe de l’Est, malgré sa crainte de possibles guerres entre les pays de l’Est, tout autant que de susciter un esprit revanchard en Russie.

Le papier conseille de ne pas discuter avec les pays d’Europe de l’Est comme avec un groupe, mais de développer des relations bilatérales. Il propose de créer des organes bilatéraux de discussion et de négocier des Traités bilatéraux incluant des éléments de non-agression.