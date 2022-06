A Life Magazine de 11 de Maio de 1960 publicara um artigo supostamente escrito a partir de uma entrevista torrencial que o SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann terá dado, durante 70 horas, na Argentina, ao SS holandês Willem Sassen. Esta entrevista não deveria ter sido publicada durante a vida de Eichmann, mas Sassen não resistiu em tirar proveito pessoal dela.

Durante o subsequente julgamento de Eichmann, este baseou a sua defesa numa versão completamente diferente do seu papel na «Solução Final da Questão Judaica». A procuradoria (promotoria-br) não apresentou o artigo da Life Magazine que Eichmann alegou ser uma falsificação.

Até agora, não havia provas da responsabilidade do Führer Adolf Hitler e Eichmann era apresentado como um simples funcionário que cometera crimes sob ordens.

No entanto, um documentarista israelita (israelense-br), Yariv Mozer, encontrou 15 horas desta entrevista, em áudio, nos Arquivos alemães de Coblença. Elas foram certificadas como autênticas por Willem Sassen pouco antes da sua morte, em 2001. Foram igualmente encontradas 700 páginas de transcrições das 55 horas restantes da entrevista, mas estas não foram autenticadas.

O Canal 11 apresta-se para publicar uma montagem, em três partes, a partir de 7 de Junho de 2022.

Este documento altera a nossa percepção do genocídio judaico.

Nele, Adolf Eichmann reivindica, em detalhe, a sua responsabilidade na supervisão de um plano, decidido segundo ele pelo Führer Adolf Hitler em pessoa, de aniquilação de 10,3 milhões de pessoas.

É provável que as 55 horas de entrevista restantes incluam muito outras surpresas. Desde já, coloca-se a questão de saber porquê o Memorial do Yad Vashem, que sabia da existência destes documentos, nada fez para os revelar ao grande público.

Aquando do confronto dos historiadores com este documento, descobriu-se que o julgamento de Eichmann fora uma cortina de fumo montada pelo Primeiro-Ministro Ben-Gurion para mascarar aos olhos dos Estados Unidos o programa nuclear secreto que ele realizava com a Alemanha.