Во всей этой серии статей, которая началась за полтора месяца до войны в Украине, я показывал, что штрауссианцы – небольшая группа последователей Лео Штрауса в администрации США - планировали конфронтацию с Россией и Китаем. А в десятой статье этой серии я рассказал о том, как полк «Азов» стал военизированной опорой украинских бандеровцев, сославшись на их встречу с сенатором Джоном Маккейном в 2016 году [1]. Маккейн не был штрауссианцем и всегда отрицал свою принадлежность к этой секте, но во время президентской избирательной кампании 2008 года его советником был Роберт Каган, один из главных идеологов штрауссианцев [2].

Планирование войны против России

Не так давно всплыло видео, снятое во время визита Джона Маккейна на Украину в 2016 году. На ней сенатор изображен вместе со своим коллегой и другом, сенатором Линдси Грэмом, и президентом Украины Петром Порошенко. Оба американца представляли Сенат, но Маккейн одновременно был президентом Международного республиканского института (IRI), республиканского отделения Национального фонда в поддержку демократии (NED). Известно, что IRI провел около 100 семинаров для лидеров правых политических партий Украины, включая бандеровцев. Сенаторы встречались с офицерами полка «Азов» - главного бандеровского военизированного формирования. Это не должно удивлять. Джон Маккейн всегда утверждал, что Соединенные Штаты должны полагаться на врагов своих врагов, кем бы они ни были. То есть он публично подтвердил и связь с ИГИЛ, воевавшим против Сирийской Арабской Республики [3].

В этом видео сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн заверяют нас, что США предоставят своим собеседникам все виды вооружений, которые потребуются для победы над Россией.

Это видео, повторяю, было записано за шесть лет до того, как российская армия вошла на Украину. Оба сенатора дают своим собеседникам задания. Они рассматривают их не как наёмников, которым нужно платить, а как лиц, которым поручено воевать за однополярный мир чего бы им это ни стоило.

Вскоре после этого президент Порошенко, который присутствовал на встрече в полном боевом облачении, представил новый шеврон СБУ - своей секретной службы. Теперь это сова, держащая меч, направленный на Россию, с девизом «Мудрый будут властвовать над звездами». Очевидно, что украинский государственный аппарат готовился к войне против России по поручению США.

Три года спустя, 5 сентября 2019 года Rand Corporation на встрече в Палате представителей Конгресса США представила свой план: ослабить Россию, заставив её развернуть войска сначала в Казахстане, затем на Украине вплоть до Приднестровья [4].

В двух предыдущих статьях [5] я подробно объяснил, что в конце Второй мировой войны Соединенные Штаты и Великобритания взяли на службу многих нацистских лидеров и украинских банденровцев, чтобы настроить их против СССР. Как только СССР исчез, США и Великобритания принялись лелеять этих фанатиков и впоследствии использовали их против России. Осталось выяснить, как они их вооружали.

Украинская программа разработки биологического оружия

Начиная с 2014 года, украинские власти приступили к реализации нескольких секретных военных программ. Первая и самая известная - это сотрудничество с Пентагоном в 30 различных лабораториях. По мнению США, эта программа была направлена на уничтожение биологического оружия, которое Советский Союз производил и хранил на территории Украины. Но это маловероятно, поскольку неясно, как спустя 31 год после обретения независимости и 8 лет после начала этой программы оно могло сохраниться. Напротив, по утверждению России, Пентагон передал Украине на субподряд исследования биологического оружия, запрещенного Конвенцией 1972 года. На основании документов, изъятых в ходе спецоперации, в частности, утверждается, что в психиатрической больнице № 1 (Стрелецкое, Харьковская область) без их ведома проводились эксперименты над психически больными людьми, а также манипуляции с возбудителем туберкулеза для заражения населения Славяносербского района (Луганская Народная Республика). Или что в этих лабораториях проводились «чрезвычайно опасные эксперименты, направленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний с помощью синтетической биологии». Другой проект касается летучих мышей как переносчиков потенциальных биологических боевых агентов, таких как чума, лептоспироз, бруцеллез, филовирус или коронавирус.

До сих пор эти серьёзные обвинения не были четко опровергнуты или доказаны. Заседание СБ ООН, которое Россия созвала по этому вопросу 11 марта 2022 года [6], ни к чему не привело. После отрицания обвинений, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, штрауссианка (и жена Роберта Кагана), заявила на слушаниях в Сенате США 8 марта 2022 года: «Украина имеет биологические исследовательские лаборатории. Мы обеспокоены тем, что российские войска пытаются взять их под контроль. Поэтому мы вместе с украинцами опасаемся, что материалы исследований попадут в руки российских военных, если они приблизятся». Несмотря на эти несоответствия, Запад поддержал Вашингтон, обвинив Москву во лжи. По их мнению, для государства совершенно нормально иметь коллекции этих болезней для изучения, их наличие не должно интерпретироваться как предназначенное для военных целей. Украинские лаборатории регулярно контролируются ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) [7]. Однако такая интерпретация не позволяет понять слова г-жи Нуланд и не учитывает такие бедствия, как эпидемия свиного гриппа, от которой в январе 2016 года погибли 20 украинских солдат и еще 200 были госпитализированы.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, в частности, осудил исследования по передаче опасных заболеваний такими паразитами, как вши и блохи. Он напомнил, что подобные эксперименты проводились в 1940-х годах печально известным «Отрядом 731» японской армии, члены которого бежали в США, спасаясь от правосудия. Отряд 731 - это японский эквивалент службы доктора Йозефа Менгеле в Освенциме.

Кроме того, г-н Небензя задался вопросом о передаче нескольких тысяч образцов сыворотки крови пациентов славянского происхождения из Украины в Исследовательский институт Уолтера Рида армии США. По его словам, эти исследования, избирательно направленны на конкретные этнические группы, подобные тем, какие д-р Воутер Бассон проводил в Южной Африке во времена апартеида и Израиле в колониальный период против чернокожих и арабов («Coast Project»).

Администрация ООН не стала рассматривать этот вопрос, заявив, что ничего не знает о программе, и сослалась на меры по укреплению доверия, предусмотренные Договором. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о программе, но не известны подробности. Она письменно подтвердила Reuters, что «настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным ведомствам уничтожить патогены высокого риска, чтобы предотвратить любую потенциальную утечку» [8]. Тем временем китайская пресса сообщила об экспериментах по превращению насекомых в киборгов, распространяющих вирус - модификатор сельскохозяйственных культур (операция «Насекомые-союзники»).

Эти военные исследования, какими бы они ни были, косвенно подтверждены Национальным центром медицинской разведки через Агентство по сокращению оборонной угрозы (DTRA) и американскую компанию Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Последняя была основана Хантером Байденом и Кристофером Хайнцем, соответственно сыном президента Джо Байдена и зятем Джона Керри [9]. Все результаты этих исследований были отправлены в военно-биологические лаборатории в Форт-Детрике, которые в свое время играли ведущую роль в

ведущую роль в разработке биологического оружия США.

Как отметил представитель Китая в Совете Безопасности: «Любая информация о биологических исследованиях в военных целях должна быть предметом пристального внимания со стороны международного сообщества (...) Соединенные Штаты говорят, что они выступают за гласность. Если они считают, что информация ложная, они должны предоставить соответствующие данные и разъяснения, чтобы международное сообщество могло принять по ней решение».

По данным ООН, в то время как США регулярно предоставляют отчеты о своей биологической деятельности в соответствии с Конвенцией о биологическом оружии, Украина никогда не предоставляла таковых [10].

Россия предприняла несколько шагов. Во-первых, она тщательно уничтожила контейнеры из 26 украинских лабораторий (остальные 4 были эвакуированы). Во-вторых, она предложила своим союзникам по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) проконтролировать все соглашения, которые они могли заключить с США. Армения и Казахстан прекратили эти исследования. Наконец, члены ОДКБ запретили всем иностранным военным находиться в своих лабораториях.

Военная ядерная программа Украины

Теперь перейдем к самой проблематичной части, потому что она еще более серьезная. После обретения независимости Беларусь, Казахстан и Украина унаследовали большую часть советского ядерного оружия. Эти три новых государства подписали Будапештский меморандум в 1994 году с США, Россией и Великобританией. «Большая тройка» обязалась обеспечить безопасность своих границ, а «малая тройка» - передать всё своё ядерное оружие России и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия.

На этот меморандум часто ссылаются те, кто хочет обвинить Россию в двуличии за то, что она, подписав, его нарушила. Это не так, поскольку меморандум предусматривает, что каждая из «большой тройки» будет освобождена от своего обещания о невмешательстве в случае «самообороны или каким-то другим способом, соответствующим положениям Устава ООН». Россия официально признала республики Донбасса после того, как украинское государство отказалось выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, а её армия в течение 8 лет бомбила Донбасс.

В период с 2014 по 2022 год Украина четыре раза просила о пересмотре Будапештского меморандума. Наконец, президент Владимир Зеленский заявил на ежегодном заседании Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года: «Я, как президент, в первый, но и Украина, и я – сделаем это в последний. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение» [11].

Подвергать сомнению «все пакетные решения 1994 года» не может означать ничего иного, кроме возвращения в страну ядерного оружия. Поэтому позицию президента Зеленского можно резюмировать следующим образом: давайте подавим сепаратистов Донбасса или мы восстановим нашу военную ядерную программу. Следует отметить, что в зале присутствовали или были представлены основные лидеры Атлантического альянса. Однако никто из них не выразил протеста в связи с объявлением о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.

Комментируя это выступление, президент России Владимир Путин сказал: «Киеву не хватает только одного, не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто».

Российской разведке было известно, что Украина реализует ядерную военную программу. Но что именно они знали об этой программе, нам неизвестно.

Лоуренс Норман, специальный корреспондент Wall Street Journal на форуме в Давосе, сообщил в Twitter о заявлении Рафаэля Гросси по украинскому ядерному вопросу, но не опубликовал статью на эту тему. Информация была подтверждена журналистом New York Times, также в Твиттере.

Аргентинец Рафаэль Гросси, возглавляющий Международное агентство по атомной энергии заявил на форуме в Давосе 25 мая, что на Украине на Запорожской АЭС складировано 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, и что Агентство задается вопросом о том, как эти материалы используются.

Однако Запорожская АЭС стала одной из целей российской армии, которая захватила её на второй день спецоперации 26 февраля. 4 марта во время украинской атаки в соседнем с АЭС здании произошел пожар. В то время российскую армию критиковали за безответственность. Однако, как заявила Москва, дело было совсем в другом. Россия начала вывозить эти материалы, а украинские спецназовцы пытались этому воспрепятствовать.

Плутоний продается по цене от $5 000 до $11 000 за грамм. 30 тонн, купленных по себестоимости, стоят 150 миллиардов долларов. Цена урана зависит от степени его обогащения. При степени обогащения менее 5% он может использоваться только в гражданских целях, а для военного использования степень обогащения должна быть не менее 80%. Не зная степени обогащения, невозможно оценить цену. Изъятие Россией этих незадекларированных запасов, вероятно, искупает все наложенные на неё санкции.

Имеющаяся у нас информация вызывает несколько вопросов: с каких пор Украина, которая должна была передать России все свои запасы советских времен, хранила эти материалы? Откуда они взялись, и кто за них заплатил? А также какова степень обогащения урана, и кто его обогащал?

К этим вопросам российская пресса добавляет еще один: можно ли верить Международному агентству по атомной энергии, которое держало эту информацию в секрете вплоть до прошлой недели?

В свете вышеизложенного, обвинение России в том, что она несет ответственность за эту войну, должно быть пересмотрено.