In een interview met Die Welt am Sonntag spreekt de directeur van Europol, de Belgische Catherine De Bolle, haar bezorgdheid uit over de mogelijke toestroom van wapens naar Europa als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Wij hebben bericht dat tweederde van de Amerikaanse en Europese wapens die voor Oekraïne bestemd zijn, Oekraïne niet bereiken, maar zich ophopen in Kosovo en Albanië om Daesh in de Sahel te herbewapenen [1].

Zonder zich op dit terrein te begeven, wijst Commissaris De Bolle erop dat criminele groepen gedurende drie decennia wapens uit de Joegoslavische conflicten in Europa hebben gebruikt. Daarom kondigde zij de oprichting aan van een internationale werkgroep die moet toezien op wat er met deze wapens gebeurt en op de binnenkomst van mogelijke terroristen in de Europese Unie.

Dit is de eerste keer dat Europol zich niet alleen op jihadisten, maar ook op banderisten richt.