Los archivos gubernamentales de Israel acaban de desclasificar las notas del diplomático israelí ‎Dore Gold sobre la entrevista del 9 de junio de 1996 entre el primer ministro israelí, Benyamin ‎Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. ‎

En sus notas, Dore Gold –en aquella época consejero de política exterior de Benyamin Netanyahu– ‎explica que el primer ministro Yitzhak Rabin, que acababa de ser asesinado, estaba dispuesto a ‎devolver el Golán a Siria a cambio de una garantía de paz de parte de Siria. ‎

Según las notas de Dore Gold, Netanyahu –llegado al poder a raíz del asesinato de Rabin– dejó ‎que el presidente estadounidense Bill Clinton creyera que él también estaba dispuesto a aceptar la ‎solución negociada con Rabin. ‎

Finalmente, fue el sucesor de Netanyahu como primer ministro, Ehud Barack, quien negoció ‎en Ginebra la restitución del Golán a Siria con el presidente Bill Clinton y con el entonces ‎presidente sirio, Hafez el-Assad. ‎

Sin embargo, ya de regreso en Israel, Ehud Barack dio marcha atrás. ‎

Veintiséis años después, la ocupación israelí del Golán sirio sigue siendo ‎un grave factor de enfrentamiento entre Israel y la República Árabe Siria. ‎

‎

