Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, organisierte die Ausgabe 2022, um die Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Er ließ nicht nur den Oligarchen Pintschuk ein "Haus der russischen Kriegsverbrechen" einrichten, sondern plante auch Plenarreden, darunter eine von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Diese bedingungslose Unterstützung von „Banderisten“ erklärt sich durch die Herkunft von Klaus Schwab. Im Widerspruch mit seiner Familienlegende ist er der Sohn eines Wehrmachtsgenerals (Foto). Dieser wurde nicht nur für seine Waffentaten während der beiden Weltkriege ausgezeichnet, sondern auch für sein Wirken im Osmanischen Reich/der Türkei während des Völkermords an Christen, hauptsächlich Armeniern.

In den 70er und 80er Jahren war Klaus Schwab einer der Direktoren der Firma Escher-Wyss (übernommen von der Sulzer AG), die eine wichtige Rolle im Atomforschungsprogramm des Apartheid-Südafrikas spielte; ein Beitrag, der unter Verstoß gegen die Resolution 418 des UN-Sicherheitsrates erfolgte.

Mit Hilfe des EU-Wirtschaftskommissars, des Franzosen Raymond Barre (Mitglied der Trilateralen Kommission), war er der Schöpfer eines Kreises von Unternehmungschefs, der zum Weltwirtschaftsforum wurde. Diese Namensänderung wurde mit Hilfe des Center for International Private Enterprise (CIPE), dem Arbeitgeberarm der National Endowment for Democracy (NED/CIA) vorgenommen. Deshalb wurde er 2016 bei der Bilderberg-Gruppe (dem einflussreichen Gremium der NATO) als internationaler Beamter registriert, was er nie offiziell war.

Transhumanist, Förderer einer gerechten Globalisierung, ist er der Autor von The Great Reset, einer prospektiven Reflexion darüber, was die Zivilisation werden könnte.