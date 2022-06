Su indicazione dei Servizi per le Relazioni Pubbliche britannici, il reggimento Azov ha cambiato stemma: abbandona l’uncino per lupi (Wolfsangel) della Divisione SS Das Reich per tre spade disposte in tridente.

Il tridente era l’emblema della Repubblica Nazionale Ucraina che secessionò dall’impero russo dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Non fu mai riconosciuta da Mosca e finì nel 1920. L’emblema è stato ripreso dall’Ucraina nel 1996.