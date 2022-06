De voorzitter van het Economisch Wereldforum, Klaus Schwab, heeft de editie van 2022 georganiseerd om Oekraïne te steunen tegen Rusland. Niet alleen stond hij de oligarch Pinchuk toe een "Huis van Russische Oorlogsmisdaden" op te richten, maar hij plande ook plenaire toespraken, waaronder een van president Volodymyr Zelensky.

Deze onvoorwaardelijke steun aan de Banderisten kan worden verklaard door de achtergrond van Klaus Schwab. In tegenstelling tot zijn familie legende, is hij de zoon van een Wehrmacht generaal (foto). Deze laatste werd niet alleen onderscheiden voor zijn wapenfeiten tijdens de twee wereldoorlogen, maar ook voor zijn optreden in het Ottomaanse Rijk/Turkije tijdens de genocide op christenen, voornamelijk Armeniërs.

In de jaren zeventig en tachtig was Klaus Schwab een van de directeuren van Escher-Wyss (overgenomen door Sulzer AG), dat een belangrijke rol speelde in het atoomonderzoekprogramma van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, een bijdrage die in strijd was met resolutie 418 van de VN-Veiligheidsraad.

Met de hulp van de Europese Commissaris voor Economische Zaken, de Fransman Raymond Barre (lid van de Trilaterale Commissie), creëerde hij een kring van bedrijfsleiders die uitgroeide tot het Wereld Economisch Forum. Deze naamsverandering is tot stand gekomen met de hulp van het Center for International Private Enterprise (CIPE); de zakelijke tak van de National Endowment for Democracy (NED/CIA). Daarom werd hij in 2016 bij de Bilderberggroep (het invloedrijke orgaan van de Navo) geregistreerd als internationaal ambtenaar, wat hij officieel nooit is geweest.

Hij is transhumanist en voorvechter van een evenwichtige globalisering en auteur van The Great Reset, een toekomstgerichte beschouwing over wat van de beschaving zou kunnen worden.