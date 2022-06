O presidente do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, organizou a edição de 2022 para apoiar a Ucrânia face à Rússia. Ele não apenas deixou o oligarca Pinchuk instalar uma « Casa de Crimes de Guerra russos », mas programou discursos em sessão plenária, entre os quais um do Presidente Volodymyr Zelensky.

Este apoio incondicional aos banderistas explica-se pela origem de Klaus Schwab. Contrariamente a sua lenda familiar, ele é filho de um General da Wehrmacht (foto). Esse foi condecorado não somente pelos seus feitos de armas durante as duas Guerras Mundiais, mas pela sua actuação no Império Otomano/Turquia durante o genocídio de cristãos, principalmente arménios.

Nos anos 70-80, Klaus Schwab foi um dos directores da empresa Escher-Wyss (absorvida pela Sulzer AG) que jogou um papel importante no programa de pesquisa atómica na África do Sul do apartheid ; contribuição que ocorreu em violação da Resolução 418 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Com a ajuda do Comissário Europeu para Assuntos Económicos, o Francês Raymond Barre (membro da Comissão Trilateral), ele criou um círculo de chefes empresariais que se tornou o Fórum Económico Mundial. Esta mudança de nome foi feita com a ajuda do Center for International Private Enterprise (CIPE); o ramo patronal da National Endowment for Democracy (NED/CIA). É por isso que foi inscrito (registrado-br), em 2016, no Grupo de Bilderberg (órgão de influência da OTAN) como funcionário público internacional, o que oficialmente ele jamais foi.

Transumanista, promotor da globalização equitativa, ele é o autor de The Great Reset, uma reflexão prospectiva sobre aquilo a civilização poderia vir a tornar-se.