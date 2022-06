Die Notizen, die Dore Gold am 9. Juni 1996 in Washington während des Treffens zwischen dem neuen israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, gemacht hat, wurden von den Archiven des Staates Israel veröffentlicht.

Dore Gold erklärt dort, was die Position des ehemaligen Premierministers Yitzhak Rabin war, der gerade ermordet worden war. Er war bereit, Clinton den Golan im Austausch für zumindest eine Friedensgarantie von Syrien zurückgeben zu lassen. Netanyahu zeigte nicht seine inhaltliche Ablehnung, sondern ließ Präsident Clinton im Gegenteil denken, dass er diesen Deal akzeptieren würde.

Am Ende war es der nächste Premierminister, Ehud Barack, der während der Genfer Verhandlungen mit Bill Clinton und dem syrischen Präsidenten Hafez el-Assad über die Rückgabe des Golan verhandelte. Aber als er nach Israel zurückgekehrt war, änderte Barack aus irgendeinem unbekannten Grund, seine Meinung.

