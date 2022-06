Formannen for Verdens Økonomiske Forum (WEF) Klaus Schwab organiserte i år Davos-møtet til støtte for Ukraina mot Russland. Ikke bare tillot han den ukrainske oligarken Victor Pinchuk å sette opp et «Russian War Crime House». Han sørget også for talene som skulle holdes i plenumsmøtene, inkludert en fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky.

Den uforbeholdne støtten til Banderitene kan forklares om man ser på Klaus Schwabs bakgrunn.

Han er sønn til en Wehrmacht-general som ble dekorert, ikke bare for sine militære bragder under den andre verdenskrigen, men også for aksjoner i det ottomanske imperiet/Tyrkia under folkemordet mot kristne, hovedsaklig armenerne.

På 1970 og 1980-tallet var Schwab en av direktørene i Escher, Wyss & Cie ( senere overtatt av Sulzer AG) som spilte en viktig rolle i atomforsknings-programmet under apartheid i Sør-Afrika. Dette ble gjennomført i strid med FNs sikkerhetsråds resolusjon 418.

Ved hjelp av europakommisjonæren for Economic Affairs franskmannen Raymond Barre (medlem av The Trilateral Commission) dannet han en krets av nærligslivsledere, som så ble Verdens Økonomiske Forum. Navneendringen fikk de til med hjelp av Center for International Private Enterprice for Democracy (CIPE) og arbeidsgiver-gruppen i National Endowment for Democracy (NED/ CIA). Det er derfor han i 2016 ble registrert med Bilderberg-gruppen (en innflytelses-gruppe i NATO) og som en internasjonal offentlig tjenestemann. Dette er en status han aldri offisielt har hatt.

Han er en transhumanist. Han er forfatter av boken The Great Reset, en prospektiv refleksjon om hvordan han mener sivilisasjonen kan bli.