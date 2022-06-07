Война на Украине воспринимается на Западе иначе, чем в России. Смысл слов и событий каждый из нас воспринимает согласно своему опыту. Мы по-разному реагируем на одни и те же вещи, и одна и та же информация для одних интересна, а для других нет. В итоге, оба лагеря воспринимают окружающую действительность по-разному, они перестали понимать друг друга, что невольно может привести к крупному конфликту.

Бандеровцы

Обе лагеря, бок о бок сражавшиеся против нацизма, по-разному воспринимали этот период, и у них разные представления о нём.

Российская пресса не делает различий между бандеровцами и нацистами. Речь идет о возрождении памяти о Великой Отечественной войне (известной на Западе как Вторая мировая война). Когда Германия напала на Россию в июне 1941 года, оказалось, что последняя к войне совершенно не готова. Шок был катастрофическим. Сталину удалось сплотить свой народ только благодаря союзу с православной церковью, против которой он ранее выступал, и освобождению своих политических противников, приговоренных к заключению в ГУЛАГе. Вспомнить этот период сегодня - значит признать, что каждому есть место, пока он защищает свою страну.

Русские воспринимают современных бандеровцев и нацистов как экзистенциальную опасность. В этом они правы, поскольку украинские националисты считают, что они «рождены, чтобы уничтожать москалей».

Поэтому все нападки Запада лично на Владимира Путина неприемлемы и неэффективны. Российская оппозиция не считает это проблемой. Но нравится он им или нет, Путин, как и Сталин с июня 1941 года, - глава государства.

Западная пресса приравнивает бандеровцев к нацистам, но это делается для того, чтобы легче было принизить их значимость. На Западе принято считать, что нацизм угрожал только меньшинствам. Сначала психически больных и неизлечимо больных стариков, а затем евреев и цыган изолировали, после чего они исчезали. Славяне, в отличие от западноевропейцев, помнят, как их армии наступали и уничтожали одну за другой захваченные ими деревни. В живых никого не оставляли. Европейцев нацизм почти не коснулся, а англосаксы попросту подавляют символы, которые могут возродить память о нём. Например, в конце мая британские советники изменили шеврон полка «Азов» Волчий крюк (Wolfsangel), ассоциирующийся с дивизией СС "Дас Райх", и заменили на трезубец, символизирующий Украинскую Народную Республику (1917-20 гг.). При этом они сняли нацистский знак и заменили его антибольшевистским знаком. В Западной Европе Советский Союз сегодня приравнивается к России, и игнорируется тот факт, что большинство лидеров СССР не были русскими.

Британские советники утверждают, что украинские бандеровцы и нацисты не отличаются от современных западных нацистов - малочисленных группировок, состоящих из маргиналов. Они не отрицают их существование, но большого значения им не придают. Поэтому они заметают следы их деятельности в парламенте и правительстве с момента обретения независимости в 1991 году, и не замечают памятников, которые они установили за это время по всей стране.

С 1991 по 2014 год газеты во всём мире не замечали медленную бандеровскую перестройку на Украине. Однако в феврале 2014 года, когда был свергнут избранный президент Виктор Янукович, все журналисты, освещавшие «Революцию достоинства», были поражены центральной ролью ультраправых военизированных формирований, которую они играли в протестах. Мировые СМИ сообщали об этих странных националистах со свастикой. Но западная пресса резко прекратила расследования месяц спустя, когда Крым отказался признать власть этих экстремистов и провозгласил независимость. Сообщать о независимости Крыма от Украины означало бы доказать правоту Российской Федерации, которая в итоге согласилась присоединить полуостров к себе. С тех пор в течение 8 лет ни одно западное СМИ не расследовало, например, обвинения в похищениях и пытках в массовых масштабах, которые прокатились по всей стране. Поскольку СМИ намеренно игнорировали бандеровцев в этот период, сегодня они не в состоянии оценить их политическую и военную роль.

Та же самая слепота продолжается и в отношении эволюции украинской власти во время этой войны. Западная пресса игнорирует всё, что касается установившейся в стране диктатуры: конфискацию государством всех СМИ, аресты оппозиционных деятелей, конфискацию имущества тех, кто рассказывал о массовых преступлениях бандеровцев и нацистов, и т.д. Напротив, российская пресса не упускает случая упомянуть об этих событиях и жалеет о том, что долгие годы закрывала на них глаза.

Мы, со своей стороны, писали о бандеровсцах, которым не было посвящено ни одной книги, но с опозданием, так как под этим углом Украиной никто не интересовался. Наша работа, переведенная на десять языков, наконец-то дошла до многих западных военных чиновников и дипломатов. Теперь они оказывают давление на свои правительства, чтобы те престали поддерживать этих врагов человечества.

Репутация западных и российских лидеров

Можно по-разному оценивать лидера: либо по его намерениям, либо по его делам. Западноевропейцы, став под защиту Соединенных Штатов, убеждены, что они больше не творят историю, а подчиняются ей. Поэтому они больше не нуждаются в политических лидерах, как это было в прошлом веке. Теперь они избирают руководителей с добрыми намерениями. Напротив, русские после развала страны в ельцинские годы хотели восстановить свою независимость и окончательно порвать с американским либерализмом, в который они верили на протяжении десятилетия. Для этого они избрали и не раз переизбирали Владимира Путина, который подтвердил их ожидания. Их страна открылась для иностранцев и стала самодостаточной во многих областях, включая продовольствие. Они воспринимают санкции НАТО не как наказание, а как закрытие Запада от остального мира, учитывая, что Атлантический альянс представляет лишь 12% населения планеты.

Независимо от политических режимов, гражданские лидеры, стремящиеся к максимально широкому объединению своего народа, воздерживаются от лжи, чтобы сохранить доверие своих сограждан, в то время как те, кто служит меньшинству, эксплуатирующему большинство, вынуждены лгать, чтобы оставаться во власти. Что касается военачальников, то они склонны выдавать воображаемое за действительное и, следовательно, лгать в мирное время, тогда как во время войны, чтобы победить, они обязаны как можно ближе придерживаться реальной действительности.

Люди на Западе испытали сильнейший стресс в результате терактов 11 сентября 2001 года и последовавшего за ними выступления госсекретаря США генерала Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Видя, как во время терактов люди выпрыгивали из окон, а затем рушились башни, они сначала испытывали страх, но в конце концов поняли, что объяснения, которые им давали, не соответствуют действительности. К лидерам, которые делали вид, что верят в эту чушь, возникло чувство недоверия [1]. Тем не менее, они поверили тому, что сказал им генерал, потому что военный человек не мог лгать, ибо речь шла об очень серьезной для безопасности страны угрозе. А после того, как всем стало ясно, что все это было постановкой, и её целью было свержение правительства, сопротивляющегося США, и захват нефтяных и финансовых богатств страны, они впали в депрессию. Речь генерала Колина Пауэлла [2], как он позже стыдливо признал, была написана гражданскими политиками - штраусианцами из Управления стратегического влияния. Эта вера стоила жизни более миллиона человек [3]. После 2003 года жители Запада утратили доверие к словам своих лидеров. Меньше всего это касается Франции, которая была единственной страной, публично выступившей против заявления генерала Пауэлла.

Напротив, русские проводят различие между лидерами, которые говорят на том же языке, что и те, о которых мы упомянули, и теми, кто защищает коллективные интересы. В 2000-х годах они сначала поверили западному дискурсу в надежде обрести свободу и процветание. Но они были повергнуты в ужас после того, как несколько проходимцев завладели их коллективным богатством. Поэтому они доверились тем, кто руководствовался общими интересами и проходил службу в КГБ. Сегодня они живут с надеждой на освобождение от того, что осталось от былых заблуждений: олигархов, живущих за границей, и определенной части глобалистской буржуазии Москвы и Санкт-Петербурга. Они считают первых ворами и нисколько не сожалеют о том, что их активы, уже потерянные для страны, экспроприируются в странах Запада. Что касается вторых, то они знают, что глобалисты существуют не только в их стране, их немало в глобализованном мире. И они не сожалеют и о том, что некоторые из них уезжают из страны. Что касается россиян, то президенту Путину и его команде удалось решить продовольственную проблему и вернуть рабочие места. Они восстановили армию, и теперь она защищают страну от возрождающегося нацизма. Конечно, не все так гладко, но с тех пор, как Путин и его команда пришли к власти, в стране стало гораздо лучше.

Является ли НАТО крупнейшим в мире военным альянсом и угрозой для России?

Для западноевропейцев, которые родились и выросли в регионе, находящемся под протекторатом США, однополярная организация мира казалась самоочевидной. Не пережив войны в своей стране за последние шестьдесят лет (французы забыли теракты в Париже во время алжирской войны), они не понимают, почему остальной мир больше не хочет Pax Americana.

Напротив, россияне пережили жестокое падение продолжительности жизни на 20 лет, когда они избрали Бориса Ельцина с его американскими советниками. Кроме того, они пережили две чеченские войны с сопутствующими им исламистскими атаками от Беслана до Москвы. На смену джихадистам Исламского эмирата Ичкерия сегодня пришли украинские бандеровцы.

Для западноевропейцев не имеет значения, что НАТО пыталась устранить Шарля де Голля во Франции, ликвидировала Альдо Моро в Италии и организовала государственный переворот полковников в Греции [4]. Эти события известны только специалистам, и они не изучаются в школьных учебниках. НАТО - крупнейший за всю историю военный альянс, и его численность теоретически гарантирует победу.

В 1990-х годах НАТО отказала России в членстве. Она определила себя не как силу, способную стабилизировать континент, а как антироссийскую организацию с риском спровоцировать войну в Европе. Запад сегодня переписывает историю, утверждая, что он никогда не принимал решения не расширять свой союз на Восток. Однако во время воссоединения Германии президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Кель внесли в Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (13 октября 1990 года) положение о том, что четыре державы-победительницы нацизма установят меры доверия в области вооружений и по разоружению и обеспечат мир на континенте в соответствии с принципами Хельсинкского заключительного акта СБСЕ (1 августа 1975 года). Эти принципы были подтверждены Хартией европейской безопасности (Стамбул, 19 ноября 1990 года) и Астанинской декларацией (2 декабря 2010 года). Они устанавливают право каждого государства вступать в военные союзы по своему выбору и, как следствие, обязанность каждого государства не принимать мер безопасности, угрожающих его соседям.

Именно поэтому Россия никогда не оспаривала присоединение государств Центральной и Восточной Европы к Североатлантическому договору, но всегда осуждала размещение американских войск на их территории. Другими словами, она оспаривает не само существование НАТО, а её действия в рамках Объединенного командования. Уточним: она возражает не против того, чтобы Украина, Финляндия или Швеция заключили союз с США и находились под защитой статьи 5 Североатлантического договора, а против размещения американских войск и вооружений на территориях этих стран.

Речь не идет о предотвращении пусков ракет с сухопутной границы, поскольку подводные лодки могут подойти к морской границе. Москва беспокоится о другом. В отличие от большинства государств, Российская Федерация имеет небольшое население относительно своих размеров. И она не может защитить свои границы. Со времени вторжения Наполеона в 1812 году она научилась защищать себя полагаясь на свои просторы: отрезать пути снабжения захватчика и оставить его гибнуть зимой от холода. Это так называемая «тактика выжженной земли», которая привела к сдаче Москвы и перемещению населения на восток. Её цель состоит в том, чтобы не дать захватчику воспользоваться тыловыми базами в соседней стране.

Но эта тактика является также источником недоразумения. Россия не стремится иметь зону влияния в Европе, как это делал Советский Союз эпохи Леонида Брежнева. И она не преследует империалистических целей, как царская Россия. Она хочет всего лишь, чтобы ни одна крупная армия не приближалась к её границам. Эту позицию наиболее информированные кремленологи ошибочно называют «параноидальной», в то время как она полностью обоснована.

Оперативное искусство

В голливудских фильмах о войне рассказывают о героических действиях нескольких человек, которые ломают ход сражения, а российские рассказывают о героях, которые жертвуют собой, чтобы задержать наступление противника и дать возможность мирным жителям покинуть зону боевых действий. При этом русские не стыдятся отступать, если это позволит избежать кровавой бойни.

Эта особенность привела славянских военных к разработке «оперативного искусства», занимающего промежуточное положение между стратегией и тактикой. Речь идет не о том, чтобы думать о развертывании армий или ведении сражения, а о том, что нужно сделать, чтобы задержать армию противника и предотвратить сражение. Западные армии тоже пытались разработать собственное оперативное искусство, но этого не произошло, потому что у них в нём нет никакой нужды.

В военном плане войну на Украине можно охарактеризовать следующим образом. Цель, публично заявленная президентом Владимиром Путиным, состояла в «разоружении и денацификации» Украины. А её реализация вооружёнными силами состоит в том, чтобы сначала запугать противника, а после того, как украинская армия будет дезорганизована, достичь заявленной цели.

Российские войска начали атаки со всех возможных рубежей: из Крыма, Ростова, Белгорода, Курска и Белоруссии. Поэтому украинские войска не знали, где им сосредоточиться. В этом кажущемся беспорядке российские войска уничтожили украинскую противовоздушную оборону и захватили Запорожскую атомную электростанцию, вернув себе незаконные запасы урана и плутония, а также несколько военных биолабораторий, где уничтожили контейнеры с вирусами и другим биологическим оружием [5]. Они разрушили железные дороги, когда Запад стал отправлять на Украину оружие. Затем они начали бои с бандеровским полком «Азов» в Мариуполе, который украинцы превратили в крепость. А теперь они освобождают части Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы украинцами.

Запад считал, что русские хотели взять Киев и арестовать президента Владимира Зеленского. Однако он ошибся. Затем на Западе думали, что русские собираются оккупировать всю страну, но и в этом они ошиблись. Так что и с «Блицкигом» вышло недоразумение. Соединенные Штаты считали, что они должны были предотвратить быстрый крах режима, тогда как им следовало бы подумать о защите резервов в Запорожье. Затем они решили, что нужно защищать Одессу и Львов, а русские тем временем взяли Мариуполь. Оперативное искусство русских способствовало достижению заявленных целей в рекордно короткие сроки, в то время как Запад торжественно заявлял о предотвращении захвата мнимых целей.

Западноевропейцы в целом эгоистичны и не способны думать, как их оппоненты. Пентагон легко обманули, потому что большинство офицеров не знало о деятельности штраусианнцев: о создании бандеровских формирований и введении их в состав вооружённых сил, их связях с ультраправыми элементами многих западных армий (секретный орден Центурия [6]) и их секретных программах вооружений.