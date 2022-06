Il Consiglio Europeo ha varato nuove sanzioni contro la Russia, decretando di fatto l’embargo alle importazioni di petrolio russo. Allo stesso tempo il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, annuncia: “A breve embargo al gas russo”. L’effetto boomerang che le sanzioni alla Russia hanno sull’economia italiana è dimostrato dagli ultimi dati Istat: in un anno il prezzo dell’energia è cresciuto in Italia del 72,5%. Di conseguenza il disavanzo della bilancia energetica italiana è aumentato in un anno di oltre 5 miliardi di euro, passando da meno di 3 a oltre 8 miliardi di euro. La crisi energetica si aggraverà con il previsto embargo al gas russo.

Il ministro Cingolani ha però già pronto il rimedio: sostituire il gas russo con gas naturale liquefatto (GNL) importato da altre aree (soprattutto Stati Uniti, Medioriente e Africa). Per accelerare le importazioni – ha comunicato alla Camera — saranno installati rigassificatori galleggianti su grandi navi ormeggiate nei porti di Piombino, Ravenna e altri. Qui arriveranno in continuazione le navi gasiere, che travaseranno il GNL sui rigassificatori galleggianti. Si tratta di una operazione ad alto rischio: il GNL è gas compresso di 600 volte portandolo a -161°C, che viene riportato dai rigassificatori a temperatura ambiente usando acqua di mare in enormi quantità. Qualsiasi fuoriuscita accidentale in tale operazione può avere effetti disastrosi. Per questo le norme internazionali di sicurezza prevedono che i rigassificatori debbano essere lontani da qualsiasi operazione commerciale marina o centro abitato.

Tali norme vengono completamente ignorate dal piano governativo, presentato dal ministro Cingolani, già in fase esecutiva. Il grave rischio a cui espone le popolazioni è confermato dal fatto che, a meno di 100 km dal porto di Piombino dove sarà ormeggiato il rigassificatore, c’è un rigassificatore in funzione ormeggiato in mare a 22 km dalla costa, attorno al quale per ragioni di sicurezza c’è una vasta area marina inderdetta alla navigazione e a qualsiasi altra attività.