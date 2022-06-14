Восточная Европа - территория между Карпатами и Уралом - представляет собой огромную равнину, на которую одни народы проходили и уходили, а другие закреплялись на ней, однако рельеф местности не позволял им прочертить границы занимаемой ими территории. Польша, Молдова, Украина, Беларусь, страны Балтии и европейская часть России - это пути, по которым осуществлялось переселение народов. Большинство стран Восточной Европы имеют выход к морю или ограничены горами. Только Беларусь и Украина не имеют естественных границ.

Попытка Версальской мирной конференции установить границы в Восточной Европе в конце Первой мировой войны успеха не имела. Установить границы пытались на основе исторических, языковых, этнических или экономических критериев, но интересы победителей (США, Франции, Великобритании) были противоречивы, так что принятые решения удовлетворили лишь половину заинтересованных сторон. Даже сегодня, какие бы критерии мы не использовали, границы Беларуси и Украины были и останутся искусственными. Это совершенно особая ситуация, которую трудно понять людям с долгой национальной историей.

Учитывая сказанное, следует признать, что ни Беларусь, ни Украина не могут быть нациями в обычном смысле этого слова, что не означает, что они не могут быть государствами. Украинский национализм - это искусственная идеология, которая выстроена на отторжении других народов. Так бандеровцы в период между двумя войнами действовали и даже сегодня продолжают действовать против «москалей» или «великороссов». Такая форма национализма может быть только разрушительной. Но пример Белоруссии показывает, что возможен и другой путь.

Польша, полностью исчезнувшая в XIX веке, была воссоздана после поражения Австро-Венгерской империи и русской революции. Однако Версальская конференция, без проблем установившая западную границу Польши, не смогла установить её восточную границу. Поэтому Вторая Польская Республика пыталась расширить свою территорию, объявив войну Украине. Ей удалось присоединить Галицию. Сегодня Краков по-прежнему польский, а Львов - украинский. На самом деле нет никакой очевидной причины для такого разделения, и оно, кроме возможности возникновения вооруженных конфликтов, ни к чему не ведёт.

Когда президент Владимир Зеленский заявляет, что Донбасс и Крым являются украинскими, он основывается на принятых сегодня границах, но обосновать их не может.

В 1792 году Крым был отвоеван Российской империей у Османской империи вместе со свободой использования её флотом проливов Дарданеллы и Босфор. Царица Екатерина II хотела распространить свое влияние на Южные моря. Но британцы, обеспокоенные тем, что русские войдут в Средиземное море и бросят вызов их морской гегемонии, вступили в союз с Францией и Османской империей. Им удалось разгромить российскую армию, но вернуть эту территорию они не смогли.

В 1917 г. полуостров стал принадлежать Советскому Союзу. Решающее сражение Второй мировой войны (или Великой Отечественной войны в русской терминологии), ознаменовавшее начало конца Третьего рейха, произошло в Севастополе, в Крыму.

В 1954 году первый секретарь СССР украинец Никита Хрущев, принимает решение об амнистии бандеровцев и административном присоединении Крыма к Украинской Советской Социалистической Республике. О преступлениях бандеровцев и нацистов во время Второй мировой войны и преступлениях бандеровцев и ЦРУ в начале холодной войны быстро забыли.

После развала СССР, Крым объявляет себя на референдуме 12 февраля 1991 года Автономной Советской Социалистической Республикой Крым. Остальная часть нынешней Украины подтвердила свою независимость только через девять месяцев, 1 декабря 1991 года. Однако президент России Борис Ельцин отказался принять Крым в состав России, поэтому 26 февраля 1992 года он вошёл в состав Украины.

После свержения демократически избранного президента Виктора Януковича в результате организованной США цветной революции, в Киеве было сформировано новое правительство, в состав которого вошло около десятка бандеровцев [1]. В этих условиях Крым отказался от навязанного ему расистского политического режима. На референдуме было решено восстановить независимость и подать заявку на вступление Крыма в состав Российской Федерации.

Учитывая размещение российских военных баз в Сирии, Лондон воспринял российское присутствие в Крыму как возвращение соперника, способного угрожать его морской гегемонии.

После завоевания Крыма царица Екатерина II направляет свой флот к Бейруту и Латакии. Она также основала на юге Украины поселение «Новую Россию» (Новороссию). Эта территория включала Донбасс, Николаев, Кировоград (ныне Кропивницкий), Херсон, Одессу, Гагаузию и Приднестровье (ныне Приднестровская Молдавская Республика). Павел Губарев, который был губернатором Донецка в 2014 году, также выступил против нового режима в Киеве, навязанного «переворотом» или «революцией» (это зависит от точки зрения). Поэтому он предложил отделить от Украины всю Новороссию. Следует отметить, что Губарев не был ни пророссийским, ни проамериканским, он был проевропейским. Только когда Киев арестовал и приговорил его к тюремному заключению, он стал пророссийским. Когда президент Зеленский отказался от российского мирного предложения, президент Путин сказал, что в дальнейшем требования будут возрастать. Отныне освобождение Новороссии является стратегической целью российских вооружённых сил. Почти во всех войнах победитель требует компенсации, часто территории. В данном случае, это будет Новороссия.

Создавая Организацию Объединенных Наций, победители Второй мировой войны надеялись положить конец завоевательным войнам. Однако они признали, что война может быть правовым ответом на некоторые конфликты. Великие державы воздерживались вести войны, пока НАТО не разделила Югославию, создав семь новых государств. Косово стало военной базой США на Балканах. Его безопасность обеспечивается войсками НАТО. Босния и Герцеговина по-прежнему является колонией Европейского Союза. Ею управляет Высокий международный представитель. Эти неблаговидные примеры создают прецедент, который не позволит критиковать возможное присоединение Новороссии к Российской Федерации.

Польша, которая до сих пор не смирилась с потерей Восточной Галиции, участвовала в англосаксонской операции по свержению избранного президента в 2014 году. В то время я опубликовал статью о том, что 86 участников беспорядков из бандеровского ополчения «Правый сектор" прошли обучение в Польше в полицейском центре Легионово в сентябре 2013 года [2]. Операцию курировал министр обороны Радослав Сикорский, ставший впоследствии министром иностранных дел. Эта информация была опровергнута заинтересованным лицом, но в итоге генеральный прокурор Польши начал судебное расследование по этому странному делу.

Поддержка Польшей бандеровцев против украинского президента может быть использована в качестве манипуляции. Ведь Степан Бандера фактически руководил убийством министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году по поручению гестапо. А во время Второй мировой войны по его приказам совершались многочисленные массовые убийствах поляков.

Вскоре выяснилось, что украинская цветная революция (или переворот) 2014 года курировалась дипломатами-штраусианцами Викторией Нуланд (второе лицо в Госдепартаменте США) и Дереком Шолле (советник госсекретаря США), а осуществлялась канадцем Радославом Сикорским и поляком Ежи Дзевульским. Последний - престижный офицер полиции, прошедший обучение в Израиле, ставший затем советником президента республики и депутатом парламента. На фотографии, сделанной в июне 2014 года, он инспектирует украинские интервенционные силы вместе с Исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Польша вступила в бой в самом конце 2022 года, когда началась российская специальная военная операция. Когда НАТО объявила о неизбежном поражении России, генерал Вальдемар Скржипчак потребовал, чтобы Калининград (который никогда не был польским) был возвращен Россией Польше в качестве военной репарации. Поскольку вскоре стало ясно, что Россия наступает, и что поражение потерпит Украина, президент Анджей Дуда заговорил о возвращении Восточной Галиции, потерянной во время Второй мировой войны. Сначала он предлагает направить на Украину польских миротворцев для защиты Галиции. Затем он произносит зажигательную речь и заверяет своих соседей в поддержке против России. Наконец, он отправляется в Киев и выступает с речью перед Верховной Радой. После этого Польша начинает осуществлять одностороннюю кооперацию. Она направляет высокопоставленных чиновников для управления страной, из которой бежала большая часть населения. Но не наоборот: в Польше украинских чиновников нет. Одновременно, приняв два миллиона украинских политических беженцев, Польша заявила, что с 1 июля прекратит выплачивать им пособия.

Радостное принятие бандеровцами помощи из Варшавы в обмен на территорию свидетельствует об искусственной природе их «национализма».