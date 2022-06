As notas tomadas, em 9 de Junho de 1996, em Washington, pelo diplomata Dore Gold durante o encontro entre o novo Primeiro-Ministro israelita (israelense-br), Benjamin Netanyahu, e o Presidente norte-americano, Bill Clinton, foram tornadas públicas pelos Arquivos do Estado de Israel.

Nelas, Dore Gold explica qual era a posição do antigo Primeiro-Ministro Yitzhak Rabin, que acabara de ser assassinado. Ele estava pronto a deixar Clinton restituir o Golã em troca, no mínimo, de uma garantia de paz da Síria. Netanyahu não manifestou uma oposição de fundo, mas, pelo contrário, deixou o Presidente Clinton pensar que aceitaria esse acordo.

No fim, foi o Primeiro-Ministro seguinte, Ehud Barack, que negociou com Bill Clinton e o Presidente sírio Hafez el-Aassad a devolução dos Golã, durante as negociações de Genebra. Mas, regressado a Israel, por qualquer razão desconhecida, Barack mudou de ideias.