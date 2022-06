Israel teria modificado os seus F-35, cuja autonomia de vôo é de 1. 400 quilómetros, para que possam bombardear o Irão (Irã-br), situado 400 quilómetros mais além.

Todas as operações aéreas israelitas (israelenses-br) no Irão tiveram de ser abandonadas até à data devido à necessidade de reabastecimento em voo. Em 2008, uma solução havia sido encontrada com o aluguer (aluguel-br) de aeroportos na Geórgia, mas eles foram destruídos no primeiro dia da guerra da Ossétia do Sul.