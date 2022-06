Israel skal ha forbedret sine F-35, som har en rekkevidde på 1400 kilometer, slik at de kan angripe Iran, som ligger 400 kilometer unna.

Alle israelske luftoperasjoner overfor Iran har til nå måttet avbrytes på grunn av behov for fylling under flyging. En løsning ble funnet i 2008 gjennom leasing av flyplasser i Georgia, som imidlertid ble ødelagt den første dagen av Sør-Ossetia-krigen.

«Israel makes dramatic upgrades to military plans to attack Iran», Amir Bohbot/Walla, The Jerusalem Post, June 8, 2022.