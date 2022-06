L’impact des« sanctions » unilatérales et donc illégales des Occidentaux sur la Russie commence à se faire sentir.

Le rouble fort, trop fort, handicape les exportations vers la Chine.

En outre le secteur de la métallurgie est durement frappé. La Russie exportait au moins 40 % de sa production et ne trouve plus d’acheteurs. Le gouvernement songe à acheter de l’acier et des barres d’armature pour faire des réserves et éviter des faillites en nombre.