Les pertes de l’armée ukrainienne ont subitement augmentées après la chute de Marioupol et le changement stratégique de l’armée russe. Il ne s’agit plus pour Moscou de détruire les stocks d’armes ukrainiens, mais de libérer la Novorossia (Sud du pays).

– Le 8 juin 2022, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, évaluait pour la première fois les pertes de son armée : 100 morts par jour et 500 blessés.

– Le 9 juin, un assistant du président ukrainien, Mykhaylo Podolyak, a évalué les pertes pour la BBC entre 100 à 200 hommes chaque jour [1].

– Le 10 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret autorisant la mobilisation des jeunes gens à partir de 18 ans.

– Selon les services de renseignement britanniques cités par The Independent, le rapport des forces entre les armées ukrainiennes et russes est de 1 à 20 pour l’artillerie et de 1 à 40 pour les munitions [2]

– Un mouvement de désobéissance civile se développe en Ukraine. Les jeunes conscrits, sans expérience ni formation, refusent d’aller mourir pour le président Zelensky.

– Les 50 États du Groupe de contact pour l’Ukraine se réuniront le 15 juin à Bruxelles sous la président du secrétaire US à la Défense, le général Lloyd J. Austin III. Ils tenteront de trouver un moyen pour mettre fin à cette hémorragie [3].