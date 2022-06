Sorti le 13 juin 2022, le film Top Gun : Maverick a déjà engrangé plus de 750 millions de dollars de recette. C’est un des 100 films les plus lucratifs de l’histoire.

Il a été conçu comme un clip de propagande pour l’enrôlement au sein des Forces armées états-uniennes. Celles-ci ont mis à disposition quantité de logiciels, de matériel et d’hommes, et même deux porte-avions à propulsion nucléaire. En échange les producteurs ont accepté que leur script soit récrit par le Pentagone et que leur casting soit sélectionné par lui.

Ci-dessous, le contrat entre les producteurs civils et le Pentagone.