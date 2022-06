L’impatto delle sanzioni unilaterali, quindi illegali, imposte dagli occidentali alla Russia comincia a farsi sentire.

Il rublo forte, troppo forte, penalizza le esportazioni verso la Cina.

Inoltre il settore della metallurgia è duramente colpito. La Russia, che esportava almeno il 40% della produzione, non trova più acquirenti. Il governo pensa di acquistare acciaio e tondino da costruzione per costituire riserve ed evitare fallimenti in massa.