De economisch adviseur van president Donald Trump, Peter Navarro, is nogal grof gearresteerd door de FBI terwijl hij op een binnenlandse vlucht zat. Hij wordt aangeklaagd wegens minachting van het Congres en riskeert twee jaar gevangenisstraf. Hij had geweigerd op 6 januari 2021 voor de enquêtecommissie van het Huis naar de bezetting van het Capitool te verschijnen.

Peter Navarro is een internationaal erkend deskundige op het gebied van de handel met China. Hij was de eerste in het Westen die waarschuwde voor de gevolgen van de Covid-19 epidemie. Het belangrijkste is dat hij een artikel heeft gepubliceerd over de verkiezingsfraude van 2020.