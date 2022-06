Berichten zufolge hat Israel seine F-35, deren Reichweite 1400 Kilometern beträgt, so modifiziert, dass sie den 400 Kilometer entfernten Iran bombardieren können.

Alle israelischen Flugoperationen im Iran mussten bis heute aufgrund des gezwungenen Auftanken im Flug aufgegeben werden. Eine Lösung war 2008 mit der Anmietung von Flughäfen in Georgien gefunden worden, die jedoch schon am ersten Tag des Südossetien-Krieges zerstört worden waren.

